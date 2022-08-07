Alkollü sürücü ve arkadaşları denetim yapan ekiplere direnince gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Alkollü sürücü ve arkadaşları denetim yapan ekiplere direnince gözaltına alındı

07.08.2022 11:57
Alkollü sürücü ve arkadaşları denetim yapan ekiplere direnince gözaltına alındı

ZONGULDAK'ın Gökçebey ilçesinde trafik denetimi yapan polis ve jandarma ekiplerine direnen alkollü sürücüye 7 bin lira ceza kesildi.

ZONGULDAK'ın Gökçebey ilçesinde trafik denetimi yapan polis ve jandarma ekiplerine direnen alkollü sürücüye 7 bin lira ceza kesildi. Alkollü sürücü ve arkadaşı gözaltına alındı, o anlar ise yaka kamerasına yansıdı.

Olay, 3 Ağustos gecesi Zonguldak- Ankara yolunun Bakacakkadı mevkisinde meydana geldi. Trafik denetimi yapan jandarma ve polis ekipleri, 67 AAK 090 plakalı otomobili durdurarak kimlik, ehliyet ve alkol kontrolü yapmak istedi. Araçtaki Gökçebey Şoförler Odası Başkanı Kadir Başlı, Aktarla Köyü Muhtarı Erol Karatülü, sürücü İsmail K. ve Recep Ç., polis ve jandarmalarla tartışmaya başladı. O anlar yaka kamerasına yansıdı. Görüntülerde görevlilere zorluk çıkaran ve alkol testi yapmasına engel olan kişiler, polis ve jandarma ile tartışmaya girdi. Ekiplerin araçtan inmeleri talebine ise küfür ve hakaret ile yanıt veren kişiler, müdahalede bulununca gözaltına alındı.

Alkolmetreyi üflemeyi reddeden sürücü İsmail K.'ye 5 bin 224 TL ceza kesildi. 1.60 promil alkollü çıkan sürücüye 'alkollü araç kullanmak'tan da 1823 lira olmak üzere toplam 7 bin 47 TL ceza uygulandı. Gözaltına alınan sürücü İsmail K. ile Kadir Başlı, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol tedbirleriyle serbest bırakılırken, diğer iki kişi savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.


YORUMLAR
500
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı OLAY YERİNDE BIRAKTIĞI AYAKKABIDAN YAKALANAN CİNAYET ŞÜPHELİSİ ADLİYEDE OLAY YERİNDE BIRAKTIĞI AYAKKABIDAN YAKALANAN CİNAYET ŞÜPHELİSİ ADLİYEDE
Kaynak: DHA

Zonguldak, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alkollü sürücü ve arkadaşları denetim yapan ekiplere direnince gözaltına alındı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:43 "Kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de artık bayram trafiği yaşanmayacak
11:19 Antalya açıklarında deprem! Çevre iller de hissetti
11:18 Oyuncu Feyyaz Şerifoğlu ile spiker Merve Dinçkol ilişkilerini sosyal medyadan duyurdu
11:00 Fanatik damat, düğün çıkışı gelini eve bırakıp Galatasaray'ın yeni transferleri Mertens ve Torreira'yı karşılamaya gitti
10:54 ODTÜ'lü öğrencilerden skandal adım! Şimdi de para karşılığı soyunmaya başladılar
10:41 Meryem Uzerli geçen yıllara rağmen yine gündem olmayı başardı
10:03 Rıdvan Dilmen'den siyah-beyazlıları keyfini kaçıracak yorum: Beşiktaş bu kadroyla şampiyon olamaz
09:55 Yavuz Ağıralioğlu'nun "Müslüman olmayan Türk'e neden insan diyelim?" sözlerine Ümit Özdağ karşı çıktı
09:43 Ümit Özdağ'ın Ordu iddiası sonrası İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: Bir deliyi başımıza saldılar
09:19 İstanbul'da 2 yaşındaki çocuk 8. kattan düşerek öldü! Annesinin çığlıklarıysa yürek yaktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2022 11:57:45. #1.11#
SON DAKİKA: Alkollü sürücü ve arkadaşları denetim yapan ekiplere direnince gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement