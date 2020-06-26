Zonguldak'ın Sivriler köyündeki karantina sona erdi - Son Dakika

Zonguldak'ın Sivriler köyündeki karantina sona erdi

YALOVA'dan Zonguldak Kozlu'daki dedesini ziyarete gelen kadın ve 3 akrabasının koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından Sivriler köyünün 60 haneli Dere mevkisinde uygulanan 14 günlük karantina, sona erdi.

YALOVA'dan Zonguldak Kozlu'daki dedesini ziyarete gelen kadın ve 3 akrabasının koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından Sivriler köyünün 60 haneli Dere mevkisinde uygulanan 14 günlük karantina, sona erdi.

Yalova'dan annesiyle birlikte Zonguldak Kozlu'ya bağlı Sivriler köyünde yaşayan dedesini ziyarete gelen M.K., babaannesi ve kuzeninin Covid-19 testi pozitif çıktı. Bunun üzerine Sivriler köyünün Dere mevkisindeki 60 haneye yönelik 12 Haziran'da karantina uygulaması başlatıldı. Karantina kapsamında jandarma ekipleri, Dere mevkisine giriş ve çıkışları bariyerlerle kapattı. Gece itibarıyla 14 günlük karantina uygulaması sona erdi. Jandarma ekipleri de bariyerleri kaldırdı.

Eski Galatasaraylı Felipe Melo, çay içerken videosunu paylaştı
Ege Denizi'nin Datça açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Libya'da ağır darbe alan Hafter, ABD merkezli lobi firması ile sözleşmesini feshetti
Sivriler köyünün muhtarı Şenol Taşkın, karantinanın sorunsuz sona erdiğini söyledi. Kaymakamlık, jandarma ve destek veren diğer kurumlara teşekkür eden Taşkın, "Yalova'dan dedesinin yanına gelen bir kadın ile akrabalarında Covid-19 görülmüştü. Karantina sorunsuz sona erdi. Sadece M.K.'nin yaşlı olan babaannesi hastanede gözetim altında. Diğerleri evlerinde izole altındalar. Sağlık ekipleri takip ediyor. Hepsinin sağlık durumu iyi" dedi.


Koronavirüs, Karantina, Zonguldak, Sivriler, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 17:22 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Zonguldak'ın Sivriler köyündeki karantina sona erdi - Son Dakika

Son Dakika

22:53 Ege Denizi'nin Datça açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi 21:26 Yasmin Erbil, cesur dantelli iç çamaşırıyla poz verdi 20:05 Türk bilim insanı uyardı: Kovid-20 bangır bangır geliyor, bunlar psikiyatrik hastalıklar olacak 19:57 Üzerine depo düşen 18 yaşındaki genç feci şekilde can verdi 19:50 Karaman'da 120 olan vaka sayısı Ramazan Bayramı'ndan sonra 500'e ulaştı 19:18 Dünyada ilk defa Diyarbakır'da uygulandı! Koronavirüs hastası Türk Işını tedavisiyle iyileşti 18:57 Koronavirüsün tehdit ettiği risk grupları güncellendi 18:24 Normalleşme süreci Karabük'e yaramadı! 3 aylık vaka sayısına 25 günde ulaşıldı 17:18 Eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini öldüren astsubay, kendisini "pişmanım" diyerek savundu 16:02 Hakkındaki iddialara sinirlenen adam, canlı yayında Müge Anlı'nın üzerine yürüdü 15:09 CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti 13:33 Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye'de en çok izlenen ikinci film oldu 12:53 2019'da çıkan taahhütlü telefon yasası yürürlüğe girerse binlerce telefon kapanabilir 10:17 Arınç'tan "İmamoğlu İstanbul'u nasıl kazandı?" sorusuna yanıt: Kendi stratejisi ve Kılıçdaroğlu'nun tutumuna bağlı 09:25 Eski Survivor yarışmacısı Ezgi Avcı ve basketbolcu Nemanja Djurisic evlendi
Eski Galatasaraylı Felipe Melo, çay içerken videosunu paylaştı
23:22
Beşiktaş, evinde Konyaspor'u 3-0 mağlup etti
22:55
Ege Denizi'nin Datça açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
22:53
Şeyma Subaşı, kızı Melisa'nın yardımı ile mekik çektiği anları paylaştı
22:50
Libya'da ağır darbe alan Hafter, ABD merkezli lobi firması ile sözleşmesini feshetti
22:33
Burak Yılmaz, Konyaspor'a karşı oynadığı son 6 maçta 8. golünü attı
21:59
Irak'ın sınır ötesi harekatlarda sivil kayıplar yaşandığı iddiasına Türkiye'den cevap: PKK'nın kara propagandasına alet olmayın
21:57
İstiklal Caddesi'nde elindeki bıçakla etrafa saldıran kişi gözaltına alındı
21:57
Uzman isimden Marmara için korkutan uyarı: Her an 7'nin üzerinde deprem olabilir
21:50
Yasmin Erbil, cesur dantelli iç çamaşırıyla poz verdi
21:26
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2020 23:42:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Zonguldak'ın Sivriler köyündeki karantina sona erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]