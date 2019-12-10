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Zonguldak-kuyuya düşen yavru kediler kurtarıldı
6 saat önce
Kuyuya düşen yavru kediler kurtarıldıZonguldak'ın Ereğli ilçesinde itfaiye ekipleri, 4 metrelik su kuyusuna düşen iki yavru kediyi kurtardı.
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 07:49 Kaynak: DHA
Kuyuya düşen yavru kediler kurtarıldı
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde itfaiye ekipleri, 4 metrelik su kuyusuna düşen iki yavru kediyi kurtardı.
Ereğli'ye bağlı Orhanlar Mahallesi Yalı Caddesi üzerinde yıkılan bir binanın bahçesindeki su kuyusu çevresinde sesler çıkararak dolaşan kediyi görenler yanına gitti. Kedinin su kuyusuna iki yavrusu düştüğünü görenler itfaiyeye haber verdi. 4 metre derinlikte, çapı 70 santimetre olan kuyuya halat yardımıyla giren itfaiye eri, iki yavru kediyi kurtardı. Kontrolleri yapılan iki yavru kedi, ardından annelerinin yanına bırakıldı.
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