Zonguldak Orman Bölge Müdürü Bayraktaroğlu'ndan Safranbolu Tıbbi ve Aromatik Bitki Şehri'nde inceleme - Son Dakika

Zonguldak Orman Bölge Müdürü Bayraktaroğlu'ndan Safranbolu Tıbbi ve Aromatik Bitki Şehri'nde inceleme
02.05.2021 16:11
Zonguldak Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu, Safranbolu Tıbbi ve Aromatik Bitki Şehri'nde incelemelerde bulundu.
Zonguldak Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu, Safranbolu Tıbbi ve Aromatik Bitki Şehri'nde incelemelerde bulundu.
Safranbolu Orman İşletme Müdürü Sema Altunay, Safranbolu Orman İşletme Müdür Yardımcısı Bilal Eyüboğlu ve orman işletme şeflerinden çalışmalar hakkında bilgi alan Bayraktaroğlu, salep ekimi yapan işçilerle sohbet etti.
Bayraktaroğlu, daha sonra işçilerle salep ekti.
Zonguldak Orman Bölge Müdür Yardımcısı Orhan Şahin de Bayraktaroğlu'na eşlik etti.
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