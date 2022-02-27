ZONGULDAK - Ruhsatsız maden ocağındaki göçükte ölen işçinin cenazesi defnedildi - Son Dakika
Üye Girişi

ZONGULDAK - Ruhsatsız maden ocağındaki göçükte ölen işçinin cenazesi defnedildi

27.02.2022 16:19

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde ruhsatsız işletilen maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden işçinin cenazesi toprağa verildi.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde ruhsatsız işletilen maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden işçinin cenazesi toprağa verildi.

Dağbaca mevkisindeki ruhsatsız maden ocağında 25 Şubat'ta henüz belirlenemeyen nedenle oluşan göçükte yaşamını yitiren Kadir Ulama'nın cenazesi, yakınları tarafından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morgundan alınarak Karaelmas Mahallesi'ndeki evinin önüne getirildi.

Ulama için burada Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi ve helallik alındı.

İki çocuk babası Ulama'nın cenazesi, daha sonra Devrek ilçesi İslamköyü Bektaşi Mahallesi Camisi'nde kılınan namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Törene, Ulama'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra madenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kilimli ilçesi Gelik beldesinde ruhsatsız işletilen maden ocağında 25 Şubat'ta meydana gelen göçükte, işçilerden Ümit Kurt ile Kadir Ulama hayatını kaybetmişti. Evli ve üç çocuk babası Kurt'un cenazesi, dün İnağzı Hz. Hüseyin Camisi'nde kılınan namazın ardından toprağa verilmişti.

23 Şubat'ta madende kaçak çalışan Afganistan uyruklu 11 düzensiz göçmenin yakalandığı, daha önce patlatılarak kapatılan ocağı açma sırasında göçüğün meydana geldiği iddia edilmişti.

Göçüğe ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan M.K. ve M.U. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.

ZONGULDAK - Ruhsatsız maden ocağındaki göçükte ölen işçinin cenazesi defnedildi
ZONGULDAK - Ruhsatsız maden ocağındaki göçükte ölen işçinin cenazesi defnedildi
ZONGULDAK - Ruhsatsız maden ocağındaki göçükte ölen işçinin cenazesi defnedildi

YORUMLAR
500
ANNESİ VE 4 AYLIK KARDEŞİYLE UKRAYNA'DA MAHSUR KALAN MİRA DUA EDEREK YARDIM İSTEDİ ANNESİ VE 4 AYLIK KARDEŞİYLE UKRAYNA'DA MAHSUR KALAN MİRA DUA EDEREK YARDIM İSTEDİ

Mustafa Kemal Atatürk, Devlet Hastanesi, Zonguldak, dua, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ZONGULDAK - Ruhsatsız maden ocağındaki göçükte ölen işçinin cenazesi defnedildi - Son Dakika


Son Dakika
16:10 Rusya-Ukrayna müzakerelerinin İstanbul'da yapılmasının önündeki engeli Prof. Dr. Gürson söyledi!
16:03 Putin'e bir yaptırım daha! Rusya, bir dev organizasyonu daha elinden kaçırdı
16:02 Sosyal medyada gündem olmuştu! Ukrayna "Selamınızı aldık" diyerek taktiği Rusya'ya karşı kullanmaya başladı
15:59 Son Dakika: Rus basınının ortaya attığı "Zelenski müzakere teklifini kabul etti" iddiasına, Ukrayna'dan jet yalanlama
15:56 Fatih Terim canlı yayına bağlandı, Sinan Engin bombayı patlattı: Hocama baba bir teklif var
15:54 Demet'in cesur doğum günü tercihi! Önden sade olan elbisenin asıl numarası arkasında
14:41 Jim Carrey, Ukraynalı çocukların fotoğraflarını görünce çok sinirlendi!
14:38 Fenerbahçeliler'in hayallerini süslüyor! Deneyimli hoca Bielsa, Leeds'ten ayrıldı
14:23 Doğu Avrupa'dan, Ukrayna'ya işgal başlatan Rusya'ya tepki! Hava sahalarını kapattılar
14:21 Ukrayna'yı işgal için Rusya'ya destek veren Çeçen general Magomed Tuşayev hayatını kaybetti!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2022 16:26:44. #1.13#
SON DAKİKA: ZONGULDAK - Ruhsatsız maden ocağındaki göçükte ölen işçinin cenazesi defnedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement