Zonguldak'ta 23 Nisan coşkusu - Son Dakika

Zonguldak'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi. Törende, korona virüs salgını sebebiyle sosyal mesafeye dikkat edildi.



23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Atatürk Anıtı önüne çelenk bırakıldı. İl Milli Eğitim Müdür Vekili Harun Akgül anıt önüne çelenk bıraktı. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Törende yeni tip korona virüs salgını sebebiyle sosyal mesafeye dikkat edildi.



Vali Erdoğan Bektaş, "Çocuklarımızın tüm ulusun mutlu olduğu bir gün. Ama bu şartlarda kutladığımızı da herkes biliyor. Üstelik 100. yılda böyle olmasını kimse istemezdi. Her şeye rağmen mücadele devam edecek. Gelecek çocuklarımızın ve bayramları kutlu olsun" dedi.



İl Milli Eğitim Müdür Vekili Harun Akgül de, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yıl dönümünü kutluyorum. Tüm dünya çocuklarının, Türk halkının ve çocuklarımızın bayramı kutlu olsun. Bu sene buruk kutlanıyor gibi gözükse de biz bu coşkuyu 100 bin öğrencimize yaşatmaya çalışıyoruz. Dünden bu yana bütün idareci arkadaşlarımızın sosyal medya hesapları ve yazışma grupları çok hareketli. Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimiz yaptıkları çalışmaları paylaşıyorlar. Bu gün akşam 21.00'de kutlama olacak. Zonguldak için de saat 12.00'de belediye başkanlığımızla ve valiliğimizle ortak program düzenliyoruz. Bütün Zonguldak halkımızı balkonlara davet ediyoruz. 12.00'de belediye hoparlörlerimizden saygı duruşu, İstiklal Marşı, Valimizin ve Belediye Başkanımızın kutlama mesajı olacak. Çocuk şarkıları, çocuk şiirleri ile bu coşkuyu bütün çocuklarımıza yaşatmak istiyoruz. Bütün Zonguldak halkı ve öğrencilerimizi ellerinde bayrakları ile balkonlara davet ediyorum" şeklinde konuştu. - ZONGULDAK