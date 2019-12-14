Zonguldak'ta 28 kilogram kehribar taşı ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Zonguldak'ta 28 kilogram kehribar taşı ele geçirildi - Son Dakika Ekonomi

Zonguldak'ta 28 kilogram kehribar taşı ele geçirildi

7 saat önce

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Zonguldak'ta gerçekleştirilen operasyonda, 28 kilogram ağırlığında kehribar taşı ve bu değerli taştan imal edilmiş ürünler ele geçirildi.

Zonguldak'ta 28 kilogram kehribar taşı ele geçirildi, System.String[]

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Zonguldak'ta gerçekleştirilen operasyonda, 28 kilogram ağırlığında kehribar taşı ve bu değerli taştan imal edilmiş ürünler ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğüne, Alo 136 Gümrük İhbar Hattı üzerinden iletilen "Zonguldak'ta değerli taş kaçakçılığı yapıldığı" bilgisi değerlendirildi.

Yapılan incelemede elde edilen, ihbarı doğrular nitelikteki bilgi ve belgeler, Zonguldak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğüne iletildi.

Kaçakçılığa karıştığından şüphelenilen araca liman sahasında ulaşan Gümrük Muhafaza ekipleri, araç çevresinde gerekli güvenlik önlemini alarak operasyona başladı. Araçta narkotik madde de bulundurulabileceği ihtimaline karşı araç önce dedektör köpekle arandı.

Daha sonra Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından gerçekleştirilen aramada, sürücü kabininin arkasında bulunan yatağın üzerinde sırt çantalarının bulunduğu saptandı. Çantaların içerisinde ise kehribar taşı ve bu taştan imal edilen tespih, bileklik ve boncuk gibi ürünler bulundu.

Bu arada, ele geçirilen 28 kilogram ağırlığındaki kehribar taşı, boncuk, tespih ve bilekliğin piyasa değerinin yaklaşık 500 bin lira olduğu öngörüldü.

Zonguldak, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 12:34 Kaynak: AA
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