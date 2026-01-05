Zonguldak'ta Asayiş Toplantısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Zonguldak'ta Asayiş Toplantısı

Zonguldak\'ta Asayiş Toplantısı
05.01.2026 18:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vali Hacıbektaşoğlu başkanlığında suçla mücadele ve güvenlik önlemleri görüşüldü.

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında gerçekleştirilen asayiş ve güvenlik toplantısında, kent genelinde suçla mücadele ve huzur ortamının devamlılığına yönelik çalışmalar ele alındı.

Zonguldak Valiliği tarafından düzenlenen "Haftalık Asayiş ve Güvenlik Toplantısı", Vali Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında yapıldı. Valilik makamında gerçekleştirilen toplantıya İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Barış Cücen ve İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen katıldı.

Toplantıda, kent genelinde suçla mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar ve trafik güvenliğine yönelik denetimler değerlendirildi. Terör, uyuşturucu, kaçakçılık, organize suçlar ve siber suçlarla mücadele başlıklarının detaylıca görüşüldüğü toplantıda, vatandaşların huzur ve güvenliğini artırmaya yönelik yeni planlamalar masaya yatırıldı. Ayrıca okul çevrelerinde alınan güvenlik tedbirlerinin artırılmasına yönelik çalışmaların da gözden geçirildiği belirtildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Zonguldak, Güvenlik, Asayiş, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Zonguldak'ta Asayiş Toplantısı - Son Dakika

Tüm dünya ABD’yi konuşurken Kim yine rahat durmadı: Füzeleri peş peşe ateşledi Tüm dünya ABD'yi konuşurken Kim yine rahat durmadı: Füzeleri peş peşe ateşledi
Eşi ile 7 yaşındaki kızını öldüren caninin ilk ifadesi: O an cinnet getirdim Eşi ile 7 yaşındaki kızını öldüren caninin ilk ifadesi: O an cinnet getirdim
Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro’dan Trump’ın operasyon tehdidine jet yanıt Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan Trump'ın operasyon tehdidine jet yanıt
Alkollü futbolcu genç kızı ezdi Alkollü futbolcu genç kızı ezdi
Memur-Sen’den zam tepkisi: Eylem kesinlikle gündemimizde Memur-Sen'den zam tepkisi: Eylem kesinlikle gündemimizde
Maduro’nun kaçırılması sonrası Venezuelalı gencin videosu viral oldu: Bırakın mutlu olalım Maduro'nun kaçırılması sonrası Venezuelalı gencin videosu viral oldu: Bırakın mutlu olalım

10:26
Fatih Terim ile kavga eden kişi Bedri Usta’nın kardeşiymiş
Fatih Terim ile kavga eden kişi Bedri Usta'nın kardeşiymiş
10:20
Listede kimler yok ki Maduro ile aynı cezaevinde kalan isimler hayli dikkat çekici
Listede kimler yok ki! Maduro ile aynı cezaevinde kalan isimler hayli dikkat çekici
10:15
Görüntü Konya’daki bir camiden Videoyu izleyen herkes Bakan Yerlikaya’yı etiketledi
Görüntü Konya'daki bir camiden! Videoyu izleyen herkes Bakan Yerlikaya'yı etiketledi
10:00
Maduro’ya mahkemede beklenmedik protesto Gökyüzüne bakıp tek cümle söyledi
Maduro'ya mahkemede beklenmedik protesto! Gökyüzüne bakıp tek cümle söyledi
09:55
Trabzonspor taraftarı 4-1’in faturasını o isme kesti
Trabzonspor taraftarı 4-1'in faturasını o isme kesti
09:42
Trump’ın elindeki şapkada yer alan yazı ABD’yi karıştırdı: Tehlikeli bir provokasyon
Trump'ın elindeki şapkada yer alan yazı ABD'yi karıştırdı: Tehlikeli bir provokasyon
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2026 10:46:16. #7.11#
SON DAKİKA: Zonguldak'ta Asayiş Toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.