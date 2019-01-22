Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta Balıkçılar Uskumruyu Bekliyor

Zonguldak'ta Balıkçılar Uskumruyu Bekliyor

1 saat önce

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde balıkçılar, Karadeniz'de avı azalan sarı kanat yerine uskumrunun tezgahları şenlendirmesini bekliyor.

Zonguldak'ta Balıkçılar Uskumruyu Bekliyor, System.String[]
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde balıkçılar, Karadeniz'de avı azalan sarı kanat yerine uskumrunun tezgahları şenlendirmesini bekliyor.

İlçede balık satışı yapan Tuncay Yazgan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu sezon palamut ve istavritin balıkçıların yüzünü güldürdüğünü söyledi.

Karadeniz'de avı azalan sarı kanat balığının fiyatının 40 liraya çıktığını aktaran Yazgan, şöyle konuştu:

"Av sezonun açılmasıyla palamut ve çinekop bolluğu yaşandı. Tezgahlarda bolca palamut ve istavrit sattık. Karadeniz'in en lezzetli balığı olan sarı kanatın avı azaldığı için tezgahlarda 40 liradan alıcı buluyor. Ancak vatandaşlarda yine de bu balığı çok tercih ediyor. Karadeniz hamsisi ise 15 ile 20 lira arasında değişiyor. Sezonun sonuna doğru umudumuz uskumruda. İnşallah bu sezon uskumru bol olacak."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 04:13 Kaynak: AA

Alaplı, Karadeniz, Zonguldak, Güncel
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