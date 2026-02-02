Zonguldak'ta Bayrağa Sahip Çıkma Örneği - Son Dakika
Zonguldak'ta Bayrağa Sahip Çıkma Örneği

Zonguldak\'ta Bayrağa Sahip Çıkma Örneği
02.02.2026 13:33
Bilal Demir, yıpranmış Türk bayrağını alarak göğüs cebinde taşıdı, manevi değerine vurgu yaptı.

Zonguldak'ta 25 yıldır Türkiye Gazetesi'nin dağıtıcılığını yapan Bilal Demir (41), seyir halindeyken yol kenarındaki çalılıkların arasında gördüğü Türk Bayrağı'na kayıtsız kalmadı. Akan trafikte duramayan Demir, kavşaktan geri dönüp aldığı yıpranmış bayrağı, "Bayrağımıza çok ihtiyacımız olduğu bir zamandayız" diyerek katlayıp koyduğu göğüs cebinde taşıyor.

Olay, Zonguldak Milli Egemenlik Caddesi üzerinde yaşandı. 25 yıldır kentte Türkiye Gazetesi dağıtıcısı olarak görev yapan Bilal Demir (41), motosikletiyle dağıtıma çıktığı sırada yol kenarındaki çalılıkların arasına düşmüş yıpranmış bir Türk bayrağı fark etti. Yoğun trafikte duramayan Demir, bayrağı bırakmaya gönlü el vermeyince ilerideki kavşaktan geri dönüş yaptı. Metrelerce yolu geri gelen Demir; çalılıkların arasındaki Türk bayrağını bulunduğu yerden aldı. Demir'in bayrağı almak için geri döndüğü o anlar ise kask kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Hatıra amacıyla göğüs cebinde taşıyor

Olayın ardından yaptığı açıklamada duygularını dile getiren Demir, elindeki yıpranmış bayrağı özenle katlayıp, montunun sol üst cebine, tam kalbinin üzerine yerleştirdi.

Bayrağı yerde gördüğünde hissettiği sorumluluğu anlatan Demir, "25 yıldır bilfiil gazete dağıtmaktayım. Trafikte ilerlerken haliyle o esnada duramadım. Tekrar o istikametten hareket ederek kavşaktan geri döndüm. Tekrar olay yerine gittim. Ağaçların arasında olduğunu gördüğümde bayrağı almayı kendimde bir vazife gördüm" dedi.

"Her zaman sahip çıkacağız"

Bayrağın kendisi için manevi değerine vurgu yapan Bilal Demir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bayrağımıza çok ihtiyacımız olduğu zamandayız. Her zaman bayrağımıza sahip çıkacağım. 'Bayrak sevgisi vatan sevgisi' dedik. Bu şekilde kendimize addettik. Bayrak yıpranmıştı ama muhafaza edip saklıyoruz. Benim için bir hatıra."

Demir, göğüs cebinde taşıdığı bayrakla birlikte motosikletine binerek gazete dağıtımına kaldığı yerden devam etti. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

