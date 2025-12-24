Zonguldak'ta Çifte Cinayet - Son Dakika
Zonguldak'ta Çifte Cinayet

24.12.2025 17:29
Boşanma aşamasındaki Yusuf Ündeş, eşini ve kayınvalidesini öldürdü. Uzaklaştırma kararı sona erdi.

ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde Yusuf Ündeş (46), boşanma aşamasında olduğu eşi Tülay Ündeş (45) ile kayınvalidesi Zaide Alkaç'ı (64) hasta ziyaretinden evlerine dönerken av tüfeği ile vurarak öldürdü. Ündeş hakkındaki uzaklaştırma kararının haziran ayında sona erdiği bildirildi.

Olay, öğle saatlerinde Kilimli ilçesi Şirinköy Çalca Mahallesi'nde meydana geldi. Hasta olan bir akrabalarını ziyaretten dönen Tülay Ündeş ve annesi Zaide Alkaç, evlerine yaklaştıklarında köprüde karşılarına Yusuf Ündeş çıktı. Tülay Ündeş ile boşanma aşamasında olan Yusuf Ündeş, eşi ve kayınvalidesine 'Şimdi konuşsanıza' diyerek otomobilinden aldığı tüfeği doğrultup ateş açtı. Anne ve kızı kanlar içinde yere yığılırken, Yusuf Ündeş ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından, Tülay Ündeş ile annesi Zaide Alkaç'ın cenazeleri otopsi için Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Acı haberi alıp olay yerine gelen anne kızın yakınlarını yetkililer sakinleştirmeye çalıştı.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, Ündeş'i, ilçede yakalayıp gözaltına aldı.

UZAKLAŞTIRMA KARARI HAZİRANDA SONA ERMİŞ

Tülay ve Yusuf Ündeş çiftinin boşanma davasının yaklaşık 2 yıldır sürdüğü belirtildi. Tülay Ündeş'in başvurusu üzerine Yusuf Ündeş hakkında uzaklaştırma kararı çıkarıldığı, ancak kararın haziran ayında sona erdiği bildirildi.

Çifte cinayetle ilgili soruşturma sürüyor.

Haber-Kamera: Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK,

Kaynak: DHA

06:25
