Zonguldak'ta Çocuk Ölümleri İçin Yargılama Başladı

Zonguldak'ta kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybeden 4 yaşındaki çocuğun ölümüne ilişkin sürücü ile firma yetkilisinin yargılanmasına başlandı.

Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya, tutuklu sanık sürücü Ö.S., tutuksuz sanık su firması yetkilisi İ.K. ile kazada yaşamını yitiren 4 yaşındaki Sarp Eymen Darıcı'nın babası İlker Darıcı, kazada yaralanan annesi Ömürcan Darıcı, taraf avukatları ve tanıklar katıldı.

Sanık Ö.S., savunmasında, olay günü anaokulundan su istenmesi üzerine gittiğini, okul kapısının kapalı olduğunu görünce okul yönetimini şirket hattıyla aradığını ve korna çaldığını ancak açan olmadığı için suyu bırakmak üzere indiği aracın önüne takoz koyamadığını söyledi.

Okulun sürgülü kapısını açmaya çalışırken aracın kaydığını gördüğünü ve bağrışmaları duyunca koştuğunu belirten Ö.S., "Aracın arkasındakilere 'kaçın' diye bağırdım. Yere düştüm. Çocuğu aracın altında görünce araçtan şahsıma ait telefonu alıp 112'yi aradım. O esnada bir kişi çocuğu alıp yoldan geçen araçla götürdü." diye konuştu.

Araçtan indiğinde el freninin çekili ve kamyonetin viteste olduğunu öne süren Ö.S, bilirkişi raporunda fren balatalarında bazı özensizlikler bulunduğunu ve el freni seviyesinin düşük olduğunun belirtildiğini, bunun dışında aracın neden kaydığını bilmediğini söyledi.

Aracın daha önce de kaydığını ve bu durumu şirket yetkililerine bildirdiğini iddia eden Ö.S., "Buna rağmen bana sadece 'tamam' denildi. Ben aracın şoförüyüm. Eksiklikleri bildiriyordum ancak takoz eksikliğini bildirip bildirmediğimi hatırlamıyorum." şeklinde konuştu.

Sanık Ö.S., SRC belgesi bulunmadığını ve borçları nedeniyle çalışmaya devam ettiğini, araç muayeneden yeni çıktığı için herhangi bir sorun olacağını düşünmediğini sözlerine ekledi.

Sanık avukatı, SRC eksikliklerinin işverenin hatası olduğunu ve müvekkilinin üzerine düşen her yükümlülüğü yerine getirdiğini düşündüğünü ifade etti.

Tutuksuz sanık firması yetkilisi İ.K., araçların rutin muayenelerinin yaptırıldığını belirterek, olayın yaşandığı bölgenin derli toplu olması dolayısıyla Ö.S.'nin tek çalıştığını ancak ikinci kişiyi talep edip etmemesine diyecek bir şeyinin olmadığını söyledi.

İ.K.'nin avukatı, "Araç sanki hızlı bir şekilde kayıyor, el freni çekilmiş gibi değil. Bu konuda her şey bilirkişi raporunda sabittir. SRC'nin olmaması bu durumun meydana gelmesinde etken değildir. Meydana gelen olayda gerekli önlemler alınmıştır." ifadelerini kullandı.

Olayda vefat eden çocuğun babası İlker Darıcı, sanıklara tepki göstererek, şoförün, işverenin ve okulun savunmasını kabul etmediğini söyledi.

Gemide çalıştığını aktaran baba Darıcı, "Bir belgeniz eksik olduğunda denizde çalışamazsınız. İş güvenliği karşısındaki işverene nasıl yapılması gerektiğini anlatmak zorunda. Şoför okula gittiğini biliyor, bayır olduğunu biliyor. Madem bu araçta kusur olduğunu biliyorsun neden gerekli önlemi almadın? Hepsi suçlu. Herkes bu işten yırtmanın derdinde. Ben çocuğumu sevemedim. Hiçbir zaman davamdan vazgeçmiyorum. Ben adaletten yanayım." ifadelerini kullandı.

"Olay gözümün önünden gitmiyor"

Anne Ömürcan Darıcı oğlunun, arkadaşına bir şeyler almak istediğinde market yönüne döndüklerini, kaza anında kendisinin düştüğünü ve oğlunun arabanın tekerleği altında kaldığını anlattı.

Olayın gözünün önünden gitmediğini dile getiren Darıcı, "Sivil bir askerin arabasıyla hastaneye götürdük. Şikayetçiyim ve şikayetimden vazgeçmiyorum. Sanık arabadan indikten çok kısa bir süre sonra kaydı. Ben el freninin çekili olup olmadığını görmedim. Sanıklardan şikayetçiyim ayrıca kendi yaralanmamdan dolayı da şikayetçiyim." diye konuştu.

Tanık R.Y, çocukları okuldan aldıklarını, arabanın kaydığını fark ettiğini, oğluyla kendini yere attığını, tekerin altından Sarp Eymen Darıcı'yı gördüğünü ifade etti.

Tanık S.K. de panikle "Ne yaptın sen?" diye bağırmaya başladığını, şoföre çok kızıp tepki gösterdiğini, "El frenini neden çekmedin?" diye sorduğunu, onun da kendisine "Abla çektim ama kaymış." dediğini kaydetti.

Olay yerinde bulunan işitme engelli bir tanık ise işaret dili tercümanı aracılığıyla, aracın kayarken içinde kimsenin olmadığını, çocuğu aracın altından çıkardıktan sonra sivil bir araçla hastaneye götürdüklerini ve yolda çocuğun solunum zorluğu çektiğini aktardı.

Sanık, müşteki ve tanık beyanlarının ardından mütalaasını açıklayan iddia makamı, Ö.S. ve İ.K'nin, "taksirle bir kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis ile cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Ö.S.'nin üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti ile mevcut delil durumu göz önünde bulundurularak tutukluluk halinin devamını ve mütalaaya karşı taraflara süre verilmesini kararlaştırarak, duruşmayı erteledi.

Olay

Bahçelievler Mahallesi Işık Yönder Caddesi'nde, 1 Aralık 2025'te, Ö.S.'nin (21) rampada park ettiği su yüklü 67 DD 908 plakalı kamyonet, sürücüsü araçtan su indirdiği sırada aniden hareket etmiş, bu sırada Ahmet Erdoğan Anaokulu önünde bulunan Sarp Eymen Darıcı ile annesi Ömürcan Darıcı ve R.Y. kamyonetin çarpması sonucu yaralanmıştı.

Çevredekiler tarafından yakındaki bir hastaneye götürülen, daha sonra Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.