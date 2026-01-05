Zonguldak\'ta denetimler yoğunlaştı

Zonguldak'ta polis ve jandarma ekipleri tarafından son bir haftada gerçekleştirilen denetimlerde, çeşitli suçlardan aranan 43 şahıs yakalanırken, uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Zonguldak Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından 29 Aralık 2025 - 4 Ocak 2026 tarihleri arasında il genelinde yürütülen asayiş, trafik ve narkotik uygulamalarının bilançosunu açıkladı. Vatandaşın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla okul çevreleri, trafik ve maden ocaklarına yönelik denetimler aralıksız sürdürüldü.

Ekipler tarafından yapılan GBT sorgulamaları ve saha çalışmalarında; hapis cezasına göre aranan 14 şahıs ile ifadeye yönelik aranan 29 şahıs olmak üzere toplam 43 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslardan 12'sinin 0-5 yıl, 2'sinin ise 5-10 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu bildirildi.

Narkotik suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen 8 ayrı operasyonda; 69,18 gram metamfetamin, 1,14 gram kokain ve 165,52 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi. Operasyonlarda yakalanan şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zonguldak genelinde kaçak maden ocaklarına yönelik denetimler de hız kesmedi. Yapılan 6 denetimde tespit edilen 4 kaçak maden ocağı imha edildi.

Denetimlerde ayrıca 1 tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 86 tabanca fişeği ve 6 yivli-yivsiz tüfek ele geçirildi.

Trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla yapılan 675 uygulamada 6 bin 97 araç denetlenirken, 2 bin 742 şahıs sorgulandı. Eğitim öğretim güvenliği kapsamında ise 110 okul çevresi, metruk binalar ve umuma açık yerler kontrol edildi. Bu kapsamda 110 okul servis aracı denetlenerek mevzuata uygunlukları incelendi. - ZONGULDAK