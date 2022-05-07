KONTROLDEN ÇIKIP DEVRİLEN KAMYONETİN ALTINDA KALAN SÜRÜCÜ ÖLDÜ - Son Dakika
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KONTROLDEN ÇIKIP DEVRİLEN KAMYONETİN ALTINDA KALAN SÜRÜCÜ ÖLDÜ

07.05.2022 20:47

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, kontrolden çıkarak devrilen kamyonetin altında kalan sürücü Nahit Çelik (45), yaşamını yitirdi.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, kontrolden çıkarak devrilen kamyonetin altında kalan sürücü Nahit Çelik (45), yaşamını yitirdi.

Kaza, akşam saatlerinde Zonguldak-Ereğli yolu Ören Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Nahit Çelik yönetimindeki 54 E 9927 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kamyonetin altından kalan Nahit Çelik'in, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KONTROLDEN ÇIKIP DEVRİLEN KAMYONETİN ALTINDA KALAN SÜRÜCÜ ÖLDÜ
KONTROLDEN ÇIKIP DEVRİLEN KAMYONETİN ALTINDA KALAN SÜRÜCÜ ÖLDÜ
KONTROLDEN ÇIKIP DEVRİLEN KAMYONETİN ALTINDA KALAN SÜRÜCÜ ÖLDÜ
KONTROLDEN ÇIKIP DEVRİLEN KAMYONETİN ALTINDA KALAN SÜRÜCÜ ÖLDÜ
KONTROLDEN ÇIKIP DEVRİLEN KAMYONETİN ALTINDA KALAN SÜRÜCÜ ÖLDÜ
KONTROLDEN ÇIKIP DEVRİLEN KAMYONETİN ALTINDA KALAN SÜRÜCÜ ÖLDÜ

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: KONTROLDEN ÇIKIP DEVRİLEN KAMYONETİN ALTINDA KALAN SÜRÜCÜ ÖLDÜ - Son Dakika
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