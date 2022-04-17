Zonguldak'ta devrilen tırın sürücüsü öldü - Son Dakika
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Zonguldak'ta devrilen tırın sürücüsü öldü

17.04.2022 14:55
Zonguldak'ta devrilen tırın sürücüsü öldü

Zonguldak'ta devrilen boru profil yüklü tırın sürücüsü hayatını kaybetti.

Zonguldak'ta devrilen boru profil yüklü tırın sürücüsü hayatını kaybetti.

Zonguldak- Ereğli kara yolunda Ş.D'nin (44) kullandığı 67 EZ 308 plakalı tır devrildi.

Kazanın şiddetiyle 67 ABH 425 plakalı dorsede bulunan boru profiller, yol kenarına saçıldı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibince yapılan kontrolde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Ş.D'nin cenazesi, Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekiplerince güvenlik önlemi alınan kara yolunda tırdan saçılan malzemelerin kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

Zonguldak'ta devrilen tırın sürücüsü öldü
Zonguldak'ta devrilen tırın sürücüsü öldü

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Zonguldak Ereğli, Zonguldak, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Zonguldak'ta devrilen tırın sürücüsü öldü - Son Dakika
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