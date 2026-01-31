Zonguldak'ta Düşen Kadın Ağır Yaralandı - Son Dakika
Zonguldak'ta Düşen Kadın Ağır Yaralandı

Zonguldak\'ta Düşen Kadın Ağır Yaralandı
31.01.2026 18:09
Zonguldak'ta kıyafet mağazasındaki merdivenlerden düşen Hamide K. ağır yaralandı, tedavi altında.

ZONGULDAK'ta kıyafet mağazasında alışveriş yaparken merdivenlerden düşen Hamide K. (54), ağır yaralandı.

Olay, saat 15.00 sıralarında kent merkezindeki Gazipaşa Caddesi'ndeki kurumsal bir kıyafet mağazasında meydana geldi. Alışveriş yapmak için mağazaya giren Hamide K., merdivenlerden inerken dengesini kaybederek düştü. Burnundan kan geldiği görülen kadın için sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadına ilk müdahaleyi yaptı. Kalp masajı yapılarak ambulansa taşınan Hamide K., Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hamide K.'nin tedavisine başlandığı ancak hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Zonguldak, Güvenlik, Güncel, Kaza, Son Dakika

