Son dakika haber... Zonguldak'ta fuhuş operasyonu: 4 şüpheliden 2'si tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber... Zonguldak'ta fuhuş operasyonu: 4 şüpheliden 2'si tutuklandı

06.05.2022 10:52
Son dakika haber... Zonguldak'ta fuhuş operasyonu: 4 şüpheliden 2'si tutuklandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Zonguldak'ta fuhuş operasyonunda serbest bırakılan 6 şüpheliden 4'ü yeniden gözaltına alındı.

Zonguldak'ta fuhuş operasyonunda serbest bırakılan 6 şüpheliden 4'ü yeniden gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, geçen 29 Nisan günü yaşı küçük 2 çocuğa fuhşa teşvik edildiği, aracılık ve çocuğun cinsel istismar suçlarının işlendiği iddiaları üzerine adliyeye çıkartılan 18 şüpheliden 12'si tutuklanmış 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Serbest bırakılan 6 şüpheliden 4'ü itiraz üzerine yeniden gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer iki şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Olayla ilgili tutuklanan şüpheli sayısı 14'e yükselmiş oldu. - ZONGULDAK

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri: Kastamonu'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 zanlı tutuklandı Son dakika haberleri: Kastamonu'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 zanlı tutuklandı

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Zonguldak'ta fuhuş operasyonu: 4 şüpheliden 2'si tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
17:20 Bakan Soylu ve Özdağ arasındaki polemiğe AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama geldi: Provokasyonlara geçit vermeyeceğiz
17:09 19 yaşındaki Asiye Nur Atalay'ı sokak ortasında öldüren katil zanlısı tutuklandı
17:04 Avrasya Araştırma'dan son seçim anketi: Erdoğan üç ihtimalde de kaybediyor
16:59 ABD eski Savunma Bakanı Esper'den itiraf: Trump, Meksika'daki uyuşturucu laboratuvarlarına füze yağdırmayı planlıyordu
16:52 Sezona yıldızsız formayla giren Fenerbahçe 5.yıldızlı formalarla sahaya çıkmaya hazırlanıyor
16:48 Zelenski'den Rusya'ya: Azovstal fabrikasına sığınan askerler ve sivilleri öldürürseniz ateşkes imkansız hale gelir
16:23 Ziraat Bankası'nın eski yöneticisi: Asgari ücret 6500 lira olmalı
16:22 Eski futbolcu Ersen Martin kalp krizi geçirdi: Durumu ciddi
16:18 Kazı Kazan talihlisi, başta almaktan vazgeçtiği kuponla 1 milyon lira kazandı!
16:15 Başkan Ali Koç'tan kritik basın toplantısı! Trabzonspor'a sert sözler: Açtığınız pankart ile bu olaya sahip çıktınız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2022 17:29:50. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber... Zonguldak'ta fuhuş operasyonu: 4 şüpheliden 2'si tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement