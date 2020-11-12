Zonguldak'ta gönüllü itfaiyeciler yetişiyor - Son Dakika

Zonguldak'ın Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünce başlatılan "Gönüllü İtfaiyecilik" projesi kapsamında, aralarında sağlık personeli, öğretmen, ev hanımı, öğrenci ve işçilerin de bulunduğu 27 kişi eğitimlerini tamamladı.

Toplam 8 hafta süren teorik ve uygulamalı eğitimlerin ardından sınavla sertifika almaya hak kazanan gönüllü itfaiyeciler, bulundukları bölgede meydana gelen doğal afetlerin yanı sıra yangın, kaza ve kurtarma çalışmalarında belediye ekipleriyle koordineli çalışacak.

Ereğli Belediyesince 12. gönüllü itfaiye kursunu tamamlayarak sertifika almaya hak kazanan 27 kursiyer için tören düzenlendi.

"Gönüllü itfaiyeci sayısı 450'ye ulaştı"

İtfaiye Müdürü Muhammet Ali Ateş, gazetecilere yaptığı açıklamada, 90 saatlik eğitime tabi tutulan gönüllü itfaiyecilerin, sınava girdikten sonra sertifika almaya hak kazandığını, böylece gönüllü itfaiyeci sayısının 450'ye ulaştığını söyledi.

Ateş, "Eğitimlerde kurtarmanın önemi, makara sistemleri, kurtarma esasında kişilerle diyalog, kazazedeye yaklaşım usulleri, sedye çeşitleri, kazazedenin sedyeye alınması ve taşınması, emniyet kemerinin önemi, ip düğümleri, teknik malzemelerin tanımı, yangın, yangından korunma ve söndürme şekilleri ile ilgili bilgiler verildi." dedi.

Ateş, ayrıca ilçe genelindeki mahallelerde deprem tatbikatlarına başladıklarını, bu tatbikatlara gönüllü itfaiyecilerin de katıldığını sözlerine ekledi.