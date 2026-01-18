Zonguldak'ta Güvenlik Görevlisi Kayboldu - Son Dakika
Zonguldak'ta Güvenlik Görevlisi Kayboldu

Zonguldak\'ta Güvenlik Görevlisi Kayboldu
18.01.2026 23:09
Mustafa Uçar, ava gidiyorum diyerek evinden çıktıktan sonra kayboldu. Arama çalışmaları sürüyor.

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde evinden 'ava gidiyorum' diyerek çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan Ereğli Adliyesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan Mustafa Uçar (31) için arama çalışması başlatıldı.

Alaplı ilçesi Çengelli köyünde oturan Mustafa Uçar, saat 16.00 sıralarında 'ava gidiyorum' diyerek evinden çıktı. Bir daha kendisinden haber alamayan ailesi, jandarmadan yardım istedi. Bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri köy halkı ile birlikte orman içinde arama çalışması başlattı. AFAD ekipleri de çalışmalara destek verdi. Mustafa Uçar'ı arama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: DHA

