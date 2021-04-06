Zonguldak'ta HES haritası, kırmızıya döndü - Son Dakika

Zonguldak'ta HES haritası, kırmızıya döndü

06.04.2021 10:05

ZONGULDAK'ta, son olarak 100 binde 205,85 olarak açıklanan vaka oranıyla ortaya çıkan artış, Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasına da yansıdı.

ZONGULDAK'ta, son olarak 100 binde 205,85 olarak açıklanan vaka oranıyla ortaya çıkan artış, Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasına da yansıdı. Haritada kırmızı noktaların, geçen aya göre hızla arttığı görüldü.

Sağlık Bakanlığı'nın 14 Şubat'ta açıkladığı risk haritasında, Zonguldak'ta 100 binde 54,67 olan vaka oranı, 100 binde 205,85'e yükseldi. Kentte 180 ile 200 arasında değişen günlük vaka oranlarıyla artış eğilimi de devam ediyor. Zonguldak Valiliği, kurum ve kuruluşlarının desteğiyle kent genelinde denetimlerini sürdürüyor. Vaka sayılarındaki artış, Sağlık Bakanlığı'nın HES uygulamasındaki risk haritasına da yansıdı. Haritada, geçen aya göre kırmızı noktaların artışa geçtiği görüldü. Kentin birçok bölgesinde kırmızı bölgeler, yer almaya başladı.

Kent sakinleri de vaka artışı nedeniyle tedirgin olduklarını belirtirken, kurallara uyulmasını istedi. Muzaffer Köroğlu (55), zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması gerektiğini belirterek, "Çok kötü durumdayız. Vaka sayısı her tarafta arttı. Böyle giderse durum vahim. Hafta sonu bile yetersiz kalacak böyle giderse" dedi.Nazlı Sekme (37) de insanların yasak olmasına rağmen hafta sonu da dışarı çıktığını gözlemlediğini kaydederek, "Herhalde hafta sonu bir tek biz evdeyiz. Kapıdan baktığımda herkes dışarıda. Çift maskeyle işimiz olduğunda iniyoruz aşağı. Herkes sıkıldı herhalde o nedenle dışarıdalar, diye gözlemiyorum" diye konuştu.

Zonguldak'ta HES haritası, kırmızıya döndü
Zonguldak'ta HES haritası, kırmızıya döndü
Zonguldak'ta HES haritası, kırmızıya döndü
Zonguldak'ta HES haritası, kırmızıya döndü
Zonguldak'ta HES haritası, kırmızıya döndü

Sağlık Bakanlığı, Hayat Eve Sığar, Zonguldak, HES, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta HES haritası, kırmızıya döndü - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Eşini diri diri yakıp öldüren cani kocaya ağırlaştırılmış müebbet cezası! Gün yüzü göremeyecek Eşini diri diri yakıp öldüren cani kocaya ağırlaştırılmış müebbet cezası! Gün yüzü göremeyecek Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Aşı olmak orucu bozmaz Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Aşı olmak orucu bozmaz Meme kanseri teşhisi konulan Canan Ergüder'den ilk açıklama Meme kanseri teşhisi konulan Canan Ergüder'den ilk açıklama Babasının vefatıyla yıkılan Bige Önal'dan ilk paylaşım: Özleminle ne yaparım bilmiyorum Babasının vefatıyla yıkılan Bige Önal'dan ilk paylaşım: Özleminle ne yaparım bilmiyorum Peş peşe kötü sonuçlar alan Galatasaray'a, Yönetim'den sert cezalar geldi, teknik ekip de bundan nasibini aldı Peş peşe kötü sonuçlar alan Galatasaray'a, Yönetim'den sert cezalar geldi, teknik ekip de bundan nasibini aldı Dünya diken üstünde! Rusya ve Ukrayna'nın sevkiyat yaptığı sınır hattındaki askerlerin sayısı 200 bini aştı Dünya diken üstünde! Rusya ve Ukrayna'nın sevkiyat yaptığı sınır hattındaki askerlerin sayısı 200 bini aştı Olağan Şüpheliler dizi setinde korkunç kaza! Beyin kanaması geçiren oyuncu yoğun bakıma kaldırıldı Olağan Şüpheliler dizi setinde korkunç kaza! Beyin kanaması geçiren oyuncu yoğun bakıma kaldırıldı Kış bitmek bilmiyor! İki gün içinde sıcaklık 10 derece birden düşecek, Anadolu'da kar görülecek Kış bitmek bilmiyor! İki gün içinde sıcaklık 10 derece birden düşecek, Anadolu'da kar görülecek
İstanbul'da pide fiyatları belli oldu: Sadesi 4, yumurtalısı 5 liradan satılacak İstanbul'da pide fiyatları belli oldu: Sadesi 4, yumurtalısı 5 liradan satılacak         
11:45
Maçta arkadaşına öfkelenen Caner, sinkaflı küfür etti, bu da ekranlardan duyuldu Maçta arkadaşına öfkelenen Caner, sinkaflı küfür etti, bu da ekranlardan duyuldu         
11:34
Montrö bildirisine imza attığı için gözaltına alınan emekli Amiral Atilla Kezek'ten FETÖ tepkisi: Asarım kendimi Montrö bildirisine imza attığı için gözaltına alınan emekli Amiral Atilla Kezek'ten FETÖ tepkisi: Asarım kendimi         
11:22
Son Dakika! Ramazan'da camilerde teravih namazı kılınmayacak Son Dakika! Ramazan'da camilerde teravih namazı kılınmayacak         
11:11
Bahçeli, Montrö bildirisini imzalayanlara Bahçeli, Montrö bildirisini imzalayanlara "zevzek" diyen Akşener'e yüklendi: Bunu demek su katılmamış zevzekliktir         
11:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li isimlerin evini mesken tuttuğu Mahruze Keleş'i aradı Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li isimlerin evini mesken tuttuğu Mahruze Keleş'i aradı         
10:55
İmamoğlu, bebeklere yönelik yeni hizmetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderme yaparak duyurdu İmamoğlu, bebeklere yönelik yeni hizmetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderme yaparak duyurdu         
10:30
İndirim kuyruğu değil! Erkekleri cinsel ilişki vadiyle kandıran 'Yarasa kız'lar adliyede İndirim kuyruğu değil! Erkekleri cinsel ilişki vadiyle kandıran 'Yarasa kız'lar adliyede         
10:10
Sosyal medya videosu buluşturdu! Öldü sandığı oğluna 15 yıl sonra kavuştu Sosyal medya videosu buluşturdu! Öldü sandığı oğluna 15 yıl sonra kavuştu         
09:07
Koronavirüs belirtilerine yenileri eklendi! Artık nezle ve burun tıkanıklığına da dikkat etmelisiniz Koronavirüs belirtilerine yenileri eklendi! Artık nezle ve burun tıkanıklığına da dikkat etmelisiniz         
07:54
ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım kararları yarın yürürlüğe girecek! Hedefte Savunma Sanayii Başkanlığı var ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım kararları yarın yürürlüğe girecek! Hedefte Savunma Sanayii Başkanlığı var         
03:33
Cansız bedenini temizlikçilerin bulduğu adamın ayaklarını köpekler yemiş Cansız bedenini temizlikçilerin bulduğu adamın ayaklarını köpekler yemiş         
22:40
Öğretmenin ırkçı paylaşımı sosyal medyada tepki çekti Öğretmenin ırkçı paylaşımı sosyal medyada tepki çekti         
20:54
Kırmızı Oda'ya bomba transfer! Uğur Yücel, fenomen dizinin Vahit Bey'i oluyor Kırmızı Oda'ya bomba transfer! Uğur Yücel, fenomen dizinin Vahit Bey'i oluyor         
20:45
Türk bayrağını yırtıp Atatürk'e ve Özgecan Aslan'a hakaret eden 'Sapık Alihan' hesabının kullanıcısı tutuklandı Türk bayrağını yırtıp Atatürk'e ve Özgecan Aslan'a hakaret eden 'Sapık Alihan' hesabının kullanıcısı tutuklandı         
17:41
İngiltere'nin aşı zaferi: Can kaybı 10'a düştü, 70 yaş üstü vaka neredeyse yok İngiltere'nin aşı zaferi: Can kaybı 10'a düştü, 70 yaş üstü vaka neredeyse yok         
16:17
Tıp öğrencisinden, annesiyle görüştüğü için nafakasını kesen iş insanı babasına dava: Doktor olabilmek için mecbur kaldım Tıp öğrencisinden, annesiyle görüştüğü için nafakasını kesen iş insanı babasına dava: Doktor olabilmek için mecbur kaldım         
13:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2021 12:04:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Zonguldak'ta HES haritası, kırmızıya döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei