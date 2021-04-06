Zonguldak'ta HES haritası, kırmızıya döndü - Son Dakika

ZONGULDAK'ta, son olarak 100 binde 205,85 olarak açıklanan vaka oranıyla ortaya çıkan artış, Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasına da yansıdı. Haritada kırmızı noktaların, geçen aya göre hızla arttığı görüldü.

Sağlık Bakanlığı'nın 14 Şubat'ta açıkladığı risk haritasında, Zonguldak'ta 100 binde 54,67 olan vaka oranı, 100 binde 205,85'e yükseldi. Kentte 180 ile 200 arasında değişen günlük vaka oranlarıyla artış eğilimi de devam ediyor. Zonguldak Valiliği, kurum ve kuruluşlarının desteğiyle kent genelinde denetimlerini sürdürüyor. Vaka sayılarındaki artış, Sağlık Bakanlığı'nın HES uygulamasındaki risk haritasına da yansıdı. Haritada, geçen aya göre kırmızı noktaların artışa geçtiği görüldü. Kentin birçok bölgesinde kırmızı bölgeler, yer almaya başladı.