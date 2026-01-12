Zonguldak'ta Heyelan: 8 Ev Tehlikede - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Zonguldak'ta Heyelan: 8 Ev Tehlikede

12.01.2026 14:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çaydamar Mahallesi'nde heyelan sonrası 8 evin gazı kesildi, merdivenler kapatıldı. AFAD incelemede.

Zonguldak'ta bir mahallede meydana gelen toprak kayması sonucu 8 eve ulaşım sağlanan merdivenler kullanıma kapatıldı.

Çaydamar Mahallesi Şirin Sokak'ta kentte etkili olan kar ve sağanak nedeniyle toprak zeminde kaymaya bağlı heyelan meydana geldi.

Durumun bildirilmesi üzerine AFAD ve doğal gaz ekipleri bölgede incelemelerde bulundu.

Heyelan nedeniyle 8 hanenin risk altında olduğu belirlendi, hanelere verilen doğal gaz da tedbir amaçlı kesildi. Söz konusu evlere ulaşımı sağlayan merdiven de geçici süreyle kullanıma kapatıldı.

Ev sakinlerinden 76 yaşındaki Birnaz Akkaya, gazetecilere, heyelan sırasında büyük bir gürültü duyduklarını, benzer şekilde daha önce de heyelana aynı yerde şahit olduklarını söyledi.

Heyelan nedeniyle büyük korku yaşadığını dile getiren Akkaya, "Kaç yıldır olmamıştı ama burası baş aşağı, evin yakını olduğu için daha kötü oldu. Doğal gazı kestiler. Hastam var. Sırtımda indirsem zaten buradan indiremem. Küçük bebeği olan da var. Şimdi doğal gazı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Zonguldak, Güvenlik, Güncel, AFAD, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta Heyelan: 8 Ev Tehlikede - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ankara’da ’tercihli yol’ için referanduma gidilecek Ankara'da 'tercihli yol' için referanduma gidilecek
Bebek Otel Müdürü’nün ifadesi ortaya çıktı: Operasyondan önce ünlü isimler otelden ayrıldı Bebek Otel Müdürü'nün ifadesi ortaya çıktı: Operasyondan önce ünlü isimler otelden ayrıldı
İngiliz Bakan’dan çarpıcı sözler: ’’Putin kaçırılıp yargılanmalı’’ İngiliz Bakan'dan çarpıcı sözler: ''Putin kaçırılıp yargılanmalı''
İstanbul ve Küçükçekmece cumhuriyet başsavcılıklarından ’Ekol TV’ açıklaması İstanbul ve Küçükçekmece cumhuriyet başsavcılıklarından 'Ekol TV' açıklaması
11 milyon euro bonservis Szymanski’nin yeni takımı belli oluyor 11 milyon euro bonservis! Szymanski'nin yeni takımı belli oluyor
10 yaşında milli takıma seçildi, 16 turnuvada set vermeden şampiyon oldu 10 yaşında milli takıma seçildi, 16 turnuvada set vermeden şampiyon oldu

16:12
Altın fiyatlarını uçuran mahkeme celbi
Altın fiyatlarını uçuran mahkeme celbi
16:06
Hollandalı orta saha Galatasaray’ın teklifini reddetti
Hollandalı orta saha Galatasaray'ın teklifini reddetti
15:05
Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne
Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne?
14:45
Cinayet ihtimalini güçlendirecek sözler Rojin Kabaiş’in babası gassal ile konuşmasını anlattı
Cinayet ihtimalini güçlendirecek sözler! Rojin Kabaiş'in babası gassal ile konuşmasını anlattı
14:40
Haldun Dormen entübe edildi
Haldun Dormen entübe edildi
14:34
3,5 milyar liralık vurgunla villada lüks hayat Özel nitelikli silah bile ele geçirildi
3,5 milyar liralık vurgunla villada lüks hayat! Özel nitelikli silah bile ele geçirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2026 16:17:01. #7.11#
SON DAKİKA: Zonguldak'ta Heyelan: 8 Ev Tehlikede - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.