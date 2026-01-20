Zonguldak'ta Heyelan: Ev Hasar Gördü - Son Dakika
Zonguldak'ta Heyelan: Ev Hasar Gördü

Zonguldak'ta Heyelan: Ev Hasar Gördü
20.01.2026 17:34
Zonguldak'ta kar ve yağmur sonrası heyelan meydana geldi, bir evde hasar oluştu, ekipler sevk edildi.

Kentte etkili olan kar ve sağanağın ardından Mithatpaşa Mahallesi Pınar Sokak'ta toprak zeminde kayma meydana geldi.

Yumuşayan taşlık ve toprak alandan kopan kütleler iki katlı bir evin zemin katına girdi.

Heyelan sonucu elektrik direğinde devrilme riski oluştu, ana hat su borusu zarar gördü.

İhbar üzerine bölgeye polis, AFAD, enerji şirketi ve Zonguldak Belediyesi ekipleri sevk edildi.

Ekipler, hasarın meydana geldiği alanda güvenlik önlemleri alarak onarım çalışması başlattı.

Kaynak: AA

