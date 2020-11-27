Zonguldak'ta ihlal yapan sürücüler jandarma helikopteriyle havadan böyle tespit edildi - Son Dakika

Zonguldak'ta ihlal yapan sürücüler jandarma helikopteriyle havadan böyle tespit edildi

27.11.2020 17:30

Zonguldak'ta ihlal yapan sürücüler jandarma helikopteriyle havadan böyle tespit edildi Zonguldak'ta salgın haritasının kırmızıya dönmesiyle birlikte denetimler sıklaştı.

Zonguldak'ta ihlal yapan sürücüler jandarma helikopteriyle havadan böyle tespit edildi

ZONGULDAK - Zonguldak'ta salgın haritasının kırmızıya dönmesiyle birlikte denetimler sıklaştı. Jandarma helikopteriyle havadan ve ekiplerin karadan desteği ile kural ihlali yapan sürücüler böyle tespit edildi.

Zonguldak'ta jandarma helikopteri ile havadan ve karadan eş zamanlı trafik denetimi düzenlendi. Havadan kural ihlali yaptığı tespit edilen anonslarla karadaki ekiplere bildirildi. Anlık müdahale ile ihlal yapan araçlar durdurularak cezai işlem uygulandı.

İçişleri Bakanlığınca yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yayımlanan ve 81 ile gönderilen genelge doğrultusunda denetimler hem havadan hem de karadan sıklaştırıldı. Jandarma Genel Komutanlığı tarafından sağlanan jandarma helikopteri ile Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin hem havadan hem de karadan eş zamanlı denetim gerçekleştirdi. Kanuni Sondaj Gemisi'nin de demirlediği Filyos Limanı ile tarihi Filyos Kalesi üzerinden de ilerleyen jandarma helikopteri; bölgedeki denetimlere havadan katkı sağladı.

Oluşturulan 8 kontrol noktasında 8 jandarma trafik timi, 8 asayiş timi, 4 mobil plaka tanıma sistemi aracıyla kural ihlali yapan 33 araç tespit edildi. Bu araçlardan 7'si ise trafikten men edildi. Yaklaşık 2 saat havada kalan Sikorsky S-70 tipi jandarma helikopteri Karaman, Bakacakkadı, Devrek, Gökçebey, Filyos ve Saltukova bölgelerinde oluşturulan noktalardaki denetimleri havadan takip etti.

Zonguldak'ta ihlal yapan sürücüler jandarma helikopteriyle havadan böyle tespit edildi
Zonguldak'ta ihlal yapan sürücüler jandarma helikopteriyle havadan böyle tespit edildi
Zonguldak'ta ihlal yapan sürücüler jandarma helikopteriyle havadan böyle tespit edildi
Zonguldak'ta ihlal yapan sürücüler jandarma helikopteriyle havadan böyle tespit edildi
Zonguldak'ta ihlal yapan sürücüler jandarma helikopteriyle havadan böyle tespit edildi
Zonguldak'ta ihlal yapan sürücüler jandarma helikopteriyle havadan böyle tespit edildi
Zonguldak'ta ihlal yapan sürücüler jandarma helikopteriyle havadan böyle tespit edildi
Zonguldak'ta ihlal yapan sürücüler jandarma helikopteriyle havadan böyle tespit edildi
Zonguldak'ta ihlal yapan sürücüler jandarma helikopteriyle havadan böyle tespit edildi
Zonguldak'ta ihlal yapan sürücüler jandarma helikopteriyle havadan böyle tespit edildi
Zonguldak'ta ihlal yapan sürücüler jandarma helikopteriyle havadan böyle tespit edildi
Zonguldak'ta ihlal yapan sürücüler jandarma helikopteriyle havadan böyle tespit edildi
Zonguldak'ta ihlal yapan sürücüler jandarma helikopteriyle havadan böyle tespit edildi
Zonguldak'ta ihlal yapan sürücüler jandarma helikopteriyle havadan böyle tespit edildi

Zonguldak, Jandarma, Filyos, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta ihlal yapan sürücüler jandarma helikopteriyle havadan böyle tespit edildi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

TBMM'de 4 partiden Fransa Senatosu'nun skandal Dağlık Karabağ kararına kınama Altının kilogramı 455 bin 150 liraya geriledi Taksici, oğlunu ziyarete gittiği cezaevi önünde 9 kurşunla öldürüldü Teknik direktör İrfan Buz, Kasımpaşa'daki görevinden 14 gün sonra istifa etti Bebeğine çamaşır suyu enjekte etmişti! Mahkemede dikkat çeken 'mektup' detayı Genç kadının hazin sonu! Düğününden 4 gün sonra koronadan öldü Hijyen kurallarını hiçe sayıp sahte peynir üreten firma, 55 bin lira ceza kesilerek kapatıldı Bu hafta sonu kısıtlama var mı, kaçta başlayacak? İşte tüm detaylar
Yılmaz Vural'ın doktorundan açıklama: Durumu ciddiyetini koruyor Yılmaz Vural'ın doktorundan açıklama: Durumu ciddiyetini koruyor         
17:29
İran'ın nükleer programının mimarlarından Muhsin Fahrizade suikasta uğradı İran'ın nükleer programının mimarlarından Muhsin Fahrizade suikasta uğradı         
17:19
Son Dakika: Ahmet Davutoğlu koronavirüse yakalandı Son Dakika: Ahmet Davutoğlu koronavirüse yakalandı         
16:42
Son Dakika: Berat Albayrak, Türkiye Varlık Fonu'ndaki görevinden istifa etti Son Dakika: Berat Albayrak, Türkiye Varlık Fonu'ndaki görevinden istifa etti         
16:35
Çakıcı'dan Kılıçdaroğlu'na yeni mektup: Sende beni öldürtebilecek yürek var mı bay Kemal? Çakıcı'dan Kılıçdaroğlu'na yeni mektup: Sende beni öldürtebilecek yürek var mı bay Kemal?         
16:07
Bülent Ersoy, hayvanseverleri yine kızdırdı! Yakasında tilki kafası bulunan kürke tepki yağıyor Bülent Ersoy, hayvanseverleri yine kızdırdı! Yakasında tilki kafası bulunan kürke tepki yağıyor         
15:42
Koronavirüse yakalanan ünlü oyuncu Bahar Şahin diziden ayrıldı Koronavirüse yakalanan ünlü oyuncu Bahar Şahin diziden ayrıldı         
15:07
Şaşkına çeviren olay! Cenazesi kefenlendiği sırada hayata döndü Şaşkına çeviren olay! Cenazesi kefenlendiği sırada hayata döndü         
14:41
Malatya'daki 4,7'lik depreme canlı yayında yakalandılar! Panik anları kameraya anbean yansıdı Malatya'daki 4,7'lik depreme canlı yayında yakalandılar! Panik anları kameraya anbean yansıdı         
14:26
Kumar oynarken yakalanan 16 kişiye 50 bin lira ceza kesip, 'kumarın zararlarını anlatan' kitap hediye ettiler Kumar oynarken yakalanan 16 kişiye 50 bin lira ceza kesip, 'kumarın zararlarını anlatan' kitap hediye ettiler         
14:12
Eşinin intihar ettiğini söyleyen kocanın yalanı ortaya çıktı: Karısını darbedip balkona fırlatmış Eşinin intihar ettiğini söyleyen kocanın yalanı ortaya çıktı: Karısını darbedip balkona fırlatmış         
14:11
Bağcılar'da pes dedirten görüntüler! Ölümü göze alıp emekleyerek karşıya geçiyorlar Bağcılar'da pes dedirten görüntüler! Ölümü göze alıp emekleyerek karşıya geçiyorlar         
14:04
Antalya'da bir genç kaçan hırsızı uçan tekme atarak durdurdu Antalya'da bir genç kaçan hırsızı uçan tekme atarak durdurdu         
13:58
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs tedbirleri almaya mecburuz ve alacağız Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs tedbirleri almaya mecburuz ve alacağız         
13:40
Malatya'yı sallayan depreme damga vuran görüntü! Çay içerek kaçtı Malatya'yı sallayan depreme damga vuran görüntü! Çay içerek kaçtı         
13:00
Maradona'nın cenazesinde skandal görüntü! Sayısız ölüm tehdidi aldılar Maradona'nın cenazesinde skandal görüntü! Sayısız ölüm tehdidi aldılar         
11:19
Uygun fiyata otomobil almak isteyenler dikkat! Bakanlık yeni araçların listesini yayımladı Uygun fiyata otomobil almak isteyenler dikkat! Bakanlık yeni araçların listesini yayımladı         
10:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2020 17:55:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Zonguldak'ta ihlal yapan sürücüler jandarma helikopteriyle havadan böyle tespit edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei