Zonguldak'ta ilkokul öğrencileri geri dönüşüme kazandırmak için 100 litre atık yağ topladı - Son Dakika
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Zonguldak'ta ilkokul öğrencileri geri dönüşüme kazandırmak için 100 litre atık yağ topladı

06.06.2022 17:15
Zonguldak'ta ilkokul öğrencileri geri dönüşüme kazandırmak için 100 litre atık yağ topladı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde ilkokul öğrencileri topladıkları 100 litre atık yağı geri dönüşüme kazandırmak için belediyeye teslim etti.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde ilkokul öğrencileri topladıkları 100 litre atık yağı geri dönüşüme kazandırmak için belediyeye teslim etti.

Alaplı Şehit Mahir Yener İlkokulu'nda öğrencilere çevre ve doğayı koruma bilinci kazandırmak amacıyla "Atık Yağ Geri Dönüşüm Projesi" başlatıldı.

Proje kapsamında öğrenciler kendi çabalarıyla topladıkları atık yağları Alaplı Belediyesine teslim ederek, akranlarına çevreye duyarlı olmaları konusunda örnek oldu.

Okul öğretmeni Derya Kuşcuoğlu, gazetecilere, öğrencilerin yaklaşık 100 litre civarında atık yağ topladığını söyledi.

Öğrencileri çevreye karşı duyarlı bireyler olarak yetiştirmenin görevleri olduğunu belirten Kuşcuoğlu, "Derslerimizde anlattıklarımızı eyleme dönüştürdük. Bu kapsamda öğrencilerimiz ile birlikte sıfır atık projesine katkıda bulunmaya karar verdik. Evlerimizde biriktirdiğimiz atık yağları geri dönüşüme kazandırmak istedik. En büyük amacımız bu bilinçle yetişen nesiller ile sıfır atık konusunu topluma yaymayı hedefliyoruz." dedi.

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin de ilçede geri dönüşüm adına yapılan her faaliyeti desteklediklerini ifade ederek, "Çocuklarımızın bu konuda bilinçlenmesi çok önemli. Atık yağ toplayarak belediyemize teslim eden minik öğrencilerimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta ilkokul öğrencileri geri dönüşüme kazandırmak için 100 litre atık yağ topladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Zonguldak'ta ilkokul öğrencileri geri dönüşüme kazandırmak için 100 litre atık yağ topladı - Son Dakika
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