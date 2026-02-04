Zonguldak\'ta İnşaatta Mahsur Kalan Kişi Kurtarıldı

Zonguldak'ın Alaplı İlçesinde inşaatta asansör boşluğuna düşüp, yaralanarak mahsur kalan kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Yeni Siteler Mahallesi'nde Çekirdek Tepesi meydana geldi. Atıl vaziyette olan bir İnşaat alanında asansör boşluğuna düşen H.K. burada yaralanarak mahsur kaldı.

İhbarla adrese sevk edilen itfaiye ekipleri vatandaşı kurtararak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ZONGULDAK