ZONGULDAK - İplik yüklü tır devrildi - Son Dakika

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde devrilen iplik yüklü tırın devrilmesi nedeniyle kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi ve aracın plakası öğrenilemeyen tır, Çaydeğirmeni beldesinde kontrolden çıkarak devrildi.
Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tır sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.
Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Kaynak: AA
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