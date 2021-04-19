ZONGULDAK - İplik yüklü tır devrildi - Son Dakika

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tır sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi ve aracın plakası öğrenilemeyen tır, Çaydeğirmeni beldesinde kontrolden çıkarak devrildi.

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