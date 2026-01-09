Zonguldak'ta İstavrit 100 Liradan Satılıyor - Son Dakika
Zonguldak'ta İstavrit 100 Liradan Satılıyor

Zonguldak\'ta İstavrit 100 Liradan Satılıyor
09.01.2026 12:37
Zonguldak'ta istavrit fiyatları 100 liraya sabitlendi. Balıkçılar, hamsi beklentisinde dikkatli olunmasını öneriyor.

Zonguldak'ta balık tezgahlarında hareketlilik sürerken, vatandaşın en çok tercih ettiği türlerden biri olan istavrit 100 liradan alıcı buluyor. Balıkçı esnafı, fiyatların daha aşağı düşmeyeceğini belirterek hamsi bekleyenleri uyardı.

Zonguldak Balık Hali'ndeki tezgahlarda taze balık çeşitleri yerini aldı. Özellikle mezgit ve istavritin bol olduğu tezgahlar vatandaşlardan ilgi görürken, fiyatlar da belli bir seviyeye oturdu. Balıkçı esnafı Zeki Beybeyoğlu, tezgahlarında taze ve lezzetli balık bulundurduklarını belirterek vatandaşları balık tüketmeye davet etti. Orta boy istavritin kilosunu 100 liradan sattıklarını ifade eden Beybeyoğlu, "İstavrit balığımız var. Tam tavalık, lezzetli ve taze. Şu an denizden mezgit çıkıyor, istavrit çıkıyor. Halkımızı bekliyoruz, 100 liraya balık satıyoruz" dedi.

Balık fiyatlarının seyri hakkında da değerlendirmelerde bulunan Beybeyoğlu, maliyetler ve av durumu nedeniyle 100 liralık fiyatın altına inilmesinin zor olduğunu vurguladı. Vatandaşın hamsi beklentisine de değinen Beybeyoğlu, "İstavrit bu fiyatların altına düşmez. Gönül ister ki düşsün ancak piyasa bu fiyatlarda gider. Hamsi gelse de az gelir ve pahalı olur" ifadelerini kullandı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Balıkçılık, Zonguldak, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Zonguldak'ta İstavrit 100 Liradan Satılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Zonguldak'ta İstavrit 100 Liradan Satılıyor - Son Dakika
