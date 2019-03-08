Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta İstihdama Katkı Toplantısı

Zonguldak'ta İstihdama Katkı Toplantısı

1 saat önce

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde, istihdama katkı toplantısı gerçekleştirildi.

Zonguldak'ta İstihdama Katkı Toplantısı, System.String[]
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde, istihdama katkı toplantısı gerçekleştirildi.

Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayiyip Erdoğan liderliğinde başlatılan "İstihdam Seferberliği 2019" kapsamında, Devrek Ticaret ve Sanayi Odasında işverenlerin tüm destek ve teşviklerden en üst seviyede faydalandırılması amacıyla İŞKUR İl Müdür Yardımcısı Hakkı Alkan ve SGK Devrek Hizmet Merkezi Müdürü Fevzi Altunkaya tarafından toplantı gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, Alkan ve Altunkaya'nın mevzuatlarla ilgili işverenleri bilgilendirdiği kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 03:34 Kaynak: AA

Devrek, Zonguldak, Güncel
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