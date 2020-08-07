Zonguldak'ta kafe yandı - Son Dakika

Zonguldak'ta kafe yandı

ZONGULDAK'ta, bir kafede elektrik kontağı sonucu çıktığı tahmin edilen yangında alevler kafeyi sardı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, kafede hasar oluştu.

Yangın öğle saatlerinde, Milli Egemenlik Caddesi üzerinde bulunan bir kafede meydana geldi. Kafeden yükselen dumanlar kısa sürede gökyüzünü kapladı. Alevler çatıya sıçradı. Haber verilmesi üzerine gelen Zonguldak Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangına müdahalede bulundu. Yaklaşık yarım saat süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı. Yangında kafede hasar oluştu. İlk belirlemelere göre elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangınla ilgili inceleme başlatıldı.