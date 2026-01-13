Zonguldak'ta Kar Yağışı Nedeniyle Trafik Kısıtlaması

Zonguldak'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışı 1 gün süreyle yasaklandı.

Zonguldak Valiliği, kent genelinde etkisini sürdüren olumsuz hava şartları ve kar yağışı nedeniyle trafikte yeni tedbirler aldı. Valilikten yapılan açıklamada, sürücülerin can güvenliğini korumak ve yaşanabilecek kazaların önüne geçmek amacıyla 13 Ocak 2026 Salı günü il genelinde kısıtlamaya gidildiği belirtildi.

Alınan karar doğrultusunda, gün boyunca il genelinde motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışına izin verilmeyecek. Açıklamada, vatandaşların alınan tedbirlere uymasının hayati önem taşıdığı vurgulandı. - ZONGULDAK