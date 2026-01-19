Zonguldak'ta Kayıp Avcı İçin Arama Çalışmaları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Zonguldak'ta Kayıp Avcı İçin Arama Çalışmaları

Zonguldak\'ta Kayıp Avcı İçin Arama Çalışmaları
19.01.2026 15:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alaplı'da ava giden Mustafa U. kayboldu, arama çalışmaları sürüyor.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde ava gitmek için evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan kişinin bulunması için arama çalışması yürütülüyor.

Çengelli köyü Sindelli Mahallesi'nde yaşayan Mustafa U. (31), dün akşamüzeri ava gideceğini söyleyerek evden ayrıldı.

Mustafa U'nun geri dönmemesi ve kendisine telefonla ulaşılamaması üzerine ailesi durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Alaplı Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekiplerince köylülerin de desteğiyle arama çalışması başlatıldı.

Ekipler, arama çalışmalarını Sindelli Mahallesi çevresindeki sarp ve ormanlık alanda yoğunlaştırdı.

Öte yandan bölgede termal kameralı dronlarla da arama yapılıyor.

Arama çalışmaları jandarma, AFAD, polis, UMKE, sağlık birimleri, gönüllüler ile Alaplı Belediyesi itfaiyesi ekipleri olmak üzere 100'ün üzerinde kişinin katılımıyla devam ediyor.

Vali Hacıbektaşoğlu'nun açıklaması

Vali Osman Hacıbektaşoğlu bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı, kayıp Mustafa U'nun ailesiyle görüştü.

Hacıbektaşoğlu, gazetecilere, ihbarın gelmesi üzerine ekiplerin hemen olay yerine intikal ettiğini söyledi.

Arama çalışmalarının devam ettiğini belirten Hacıbektaşoğlu, "Eldeki bilgilere göre arkadaşlarıyla gittikleri av güzergahları, gidebilecekleri yerler, 10 kilometreye kadar aranan yerler var. Bütün ekipler sahada. Bütün ihtimaller değerlendiriliyor. Epey vakit geçti. İnşallah bir yere sığındıysa, sığınabildiyse sağ salim ulaşmayı ümit ediyoruz. Kar yağışı devam ediyor. Termal dronlarımız sahada. Arkadaşlarımız teknik kabiliyetleri kullanabiliyorlar. İnşallah bir an önce kendisine ulaşılır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Zonguldak, Güvenlik, Alaplı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta Kayıp Avcı İçin Arama Çalışmaları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’da kar esareti Hava ulaşımına engel İstanbul'da kar esareti! Hava ulaşımına engel
Fiyatı duyan akın etti Dondurucu soğukta izdiham Fiyatı duyan akın etti! Dondurucu soğukta izdiham
ABD’nin gümrük vergisi kararına Avrupa’dan ortak tepki ABD'nin gümrük vergisi kararına Avrupa'dan ortak tepki
Fenerbahçe’den Kante için yeni hamle Fenerbahçe'den Kante için yeni hamle
Almanya’dan geri adım: Trump’ın yüzde 10’luk vergisinden sonra Grönland’daki askerler geri çekildi Almanya'dan geri adım: Trump'ın yüzde 10'luk vergisinden sonra Grönland'daki askerler geri çekildi
Suriye ordusu kontrolü sağladı Halk, terör örgütü bayraklarını parçaladı Suriye ordusu kontrolü sağladı! Halk, terör örgütü bayraklarını parçaladı

15:39
Sinan Engin Fenerbahçe’nin lider olacağı haftayı açıkladı: Okan Buruk’un koltuğu sallanır
Sinan Engin Fenerbahçe'nin lider olacağı haftayı açıkladı: Okan Buruk'un koltuğu sallanır
15:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan açılışta dikkat çeken sözler: Avrupa’da üç, dünyada 7. sıraya geldik
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılışta dikkat çeken sözler: Avrupa'da üç, dünyada 7. sıraya geldik
15:12
Osimhen’den Galatasaray taraftarını ikiye bölen hareket
Osimhen'den Galatasaray taraftarını ikiye bölen hareket
15:11
Yeni yılın ilk anketi Genel seçimde yüzde 10 oy alan partide büyük kayıp
Yeni yılın ilk anketi! Genel seçimde yüzde 10 oy alan partide büyük kayıp
14:06
Dünya onları konuşuyor “Kertenkele Ailesi“ kısa sürede fenomen oldu
Dünya onları konuşuyor! "Kertenkele Ailesi" kısa sürede fenomen oldu
13:49
İnfial yaratan görüntü: Alkol masasında sela okutan MHP’li meclis üyesi
İnfial yaratan görüntü: Alkol masasında sela okutan MHP'li meclis üyesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2026 15:45:31. #7.11#
SON DAKİKA: Zonguldak'ta Kayıp Avcı İçin Arama Çalışmaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.