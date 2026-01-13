Zonguldak'ta Kömür Üretimi Durduruldu

(ZONGULDAK) - Zonguldak'ta, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişlerince iş sağlığı ve güvenliğine yönelik yapılan denetimlerin ardından Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) bağlı Kozlu, Karadon ve Üzülmez müesseselerinde kömür üretimi geçici olarak durduruldu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişleri tarafından TTK'ye bağlı Kozlu, Karadon ve Üzülmez müesseselerde gerçekleştirilen denetimler sonucunda hazırlanan rapor, Zonguldak Valiliği'ne sunuldu. Raporda yer alan tespit ve değerlendirmeler doğrultusunda Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, üretimin geçici süreyle durdurulması talimatını verdi.

Valilik kararı, uygulanmak üzere Kozlu ve Kilimli Kaymakamlıklarına gönderildi. Gerekli onay sürecinin ardından Kozlu, Karadon ve Üzülmez müesseselerinde kömür üretimi durduruldu. Üretimin durdurulmasıyla birlikte TTK'da görev yapan maden işçileri ocağa girmedi.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil ile sendika yöneticilerinin, işçilere süreçle ilgili bilgilendirme yaptığı öğrenildi.