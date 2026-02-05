Zonguldak'ta Maden Ocağı Davası - Son Dakika
Zonguldak'ta Maden Ocağı Davası

05.02.2026 19:39
TTK'ye ait maden ocaklarındaki iş durdurma davasının ilk duruşması yapıldı, bilirkişi raporu istendi.

Zonguldak'ta TTK'ye ait 4 maden ocağındaki denetimlerde, su tahliyesi, havalandırma, insan nakli için kullanılan sistemlerin otomatik devreye girmesi için ikinci bir enerji kaynağının olmadığı gerekçesiyle iş durdurmasıyla ilgili açılan davanın ilk duruşması görüldü.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait Kozlu, Üzülmez ve Karadon müesseselerine bağlı 4 maden ocağında geçen 9 Ocak'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişlerince denetim yapıldı. Denetimlerde maden ocaklarında su tahliyesi, havalandırma ve insan nakli için kullanılan sistemlerin otomatik devreye girmesi için ikinci bir enerji kaynağının bulunmadığı tespit edildi.

Yaşanan süreçte söz konusu müesseselerde iş durdurma yönünde hazırlanan raporun Zonguldak Valiliği'ne sunulmasının ardından 4 maden ocağında üretim durduruldu. Kurum yetkilileri mevzuatın değişmediğini bahse konu eksikliklerin yorum farklılığından kaynaklandığını, iş durdurma kararının kaldırılmasına yönelik Zonguldak 4. İş Mahkemesi'ne dava açtı. Eksikliklerin maden ocaklarının üretimi sırasında da giderilebileceği ileri sürüldü.

Bilirkişinin raporuna itiraz

Mahkeme sürecinde aralarında Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nden akademisyenlerin de yer aldığı bilirkişiler atandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı avukatları ise bilirkişilerin Zonguldak'tan olması nedeniyle itirazda bulundu. Zonguldak 4. İş Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya TTK ve sendika yetkililerinin yanı sıra siyasi parti temsilcileri de katıldı.

TTK'nın avukatı bakanlık müfettişlerinin işin durdurulmasını gerektirdiği hususlarda itirazının olmamasının; haklılıklarını ortaya koyduğunu söyledi.

Bilirkişi raporunda beyanlardan çok müfettişlerin ifadelerinin yer aldığına dikkat çeken avukat, "Bilirkişi raporuna itiraz yoktur. Yeniden bilirkişi raporuna ihtiyaç yoktur. Üretimin 1 aydır durması hem ekonomik hem iş sağlığı ve güvenliği konusunda riskler oluşturmaktadır. Ocaklarda statik ısınmalar nedeniyle metan ve ısı birikimi mevcuttur. Bu nedenle hem iş güvenliği hem de üretim açısından sorun yaşanmaktadır" şeklinde savunma yaptı.

Öte yandan heyette nitelikli, havzayı bilen uzman kişiler tarafından raporun hazırlandığı, ara karardan vazgeçilmesi gerektiğini belirten TTK avukatı, "Tüm bu nedenlerle ara karardan vazgeçilmesi, yeni bilirkişi raporu alınmaması ve davamızın kabulüne karar verilmesini talep ederiz" şeklinde konuştu.

Hakim ise yeniden bilirkişi heyetinin oluşturulacağını açıklarken, Kozlu, Üzülmez ve Karadon müesseseleri için yeni bilirkişi raporu alınmasına karar verdi. Duruşma ise ileri bir tarihe ertelendi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

