Zonguldak'ta mobilya atölyesinden büyük yangın - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Zonguldak'ta mobilya atölyesinden büyük yangın - Son Dakika

Zonguldak'ta mobilya atölyesinden büyük yangın

6 saat önce

Zonguldak'ta bir mobilya atölyesinde çıkan yangın yan binalara sıçradı.

Zonguldak'ta mobilya atölyesinden büyük yangın, System.String[]

Zonguldak'ta bir mobilya atölyesinde çıkan yangın yan binalara sıçradı. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmesi çalışmaları sürüyor.


Edinilen bilgiye göre, Kilim Acılık Caddesi'ndeki bir mobilya atölyesinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın binanın çatısını tamamen sardı. Atölyedeki ahşap ürünlerin etkisiyle yangın büyüdü. Yangının büyümesi üzerine alevler çevredeki binalara da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. AFAD, 112 ekiplerinin de bulundurulduğu bölgede polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı.


Yan binalara sıçrayan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Yangının dumanı yaklaşık 10 kilometrelik alana yayıldı. Ayrıca atölyenin yanında bulunan boş binada kepçe yardımıyla yangının sıçramaması için yıkım yapılıyor. - ZONGULDAK

Zonguldak, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 05:57 Kaynak: İHA
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