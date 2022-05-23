Zonguldak'ta müzikholdeki cinayete ilişkin aranan 2 şüpheli jandarmaya teslim oldu

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde bir kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı müzikholdeki silahlı kavgaya ilişkin aranan 2 zanlı jandarmaya teslim oldu.

Çaydeğirmeni beldesi Yeni Mahalle'deki müzikholde işletme sahibi T.K. ve çalışanı O.P. ile anlaşmazlık yaşadıkları L.A. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine ateş eden L.A'nın silahı tutukluk yapınca yanındaki M.B, tüfekle T.K. ve O.P'yi vurdu.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Devrek ile Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan T.K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

T.K'yi tüfekle vurarak öldürdüğü ileri sürülen M.B. ile olayla bağlantısı olduğu öğrenilen babası Z.B. jandarmaya teslim oldu.

L.A'nın yakalanması için çalışmalar sürüyor.