Zonguldak'ta Servis Kazasına Ceza - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Zonguldak'ta Servis Kazasına Ceza

Zonguldak\'ta Servis Kazasına Ceza
15.01.2026 17:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kilimli'de 16 yaşındaki Büşra Akın'ın ölümüyle sonuçlanan kazada 6 kamu görevlisine ceza verildi.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde 2022'de meydana gelen ve 16 yaşındaki Büşra Akın'ın ölümüyle sonuçlanan okul servisi kazasına ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme, görevi kötüye kullanma suçundan 6 milli eğitim görevlisini 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırırken, kara yolları şefi hakkında beraat kararı verdi.

Zonguldak 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Mustafa S., kazada hayatını kaybeden Büşra Akın'ın ailesi ve taraf avukatları katıldı. Esas hakkındaki mütalaasını sunan cumhuriyet savcısı, Mustafa Y., Mustafa S., Kadir B., Ender B., Emre K. ve Mehmet K.'nın, ihale ve sözleşme aşamasındaki kontrol yükümlülüklerini yerine getirmediklerini, aracın ve sürücünün günlük denetimlerini yapmayarak birden fazla mağduriyete yol açtıklarını belirtti. Savcılık, sanıkların "zincirleme şekilde görevi kötüye kullanma" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Sanık Mustafa S. duruşmada araçların denetimi konusunda görevinin olmadığını savunarak, "O gün başka yerde görevliydim. Kaza günü de ilgili yerde ben görevde değildim" dedi.

6 sanığa ceza, karayolları şefine beraat

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, "kazaya etken yol sorunu yoktur" şeklindeki trafik tespit tutanaklarını dikkate alarak, olay yerinde oto korkuluk (bariyer) bulunmamasından sorumlu tutulan karayolları şefi S.A.'nın beraatına karar verdi. Mahkeme; denetim mekanizmasında yer alan kamu görevlileri Mustafa S., Emre K., Ender B., Mehmet K., Kadir B. ve Mustafa Y.'yi ise suçlu buldu. 6 sanık, "zincirleme şekilde görevi kötüye kullanma" suçundan ayrı ayrı 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay

14 Aralık 2022'de Çatalağzı beldesinde meydana gelen faciada, sürücü Fikret B. idaresindeki öğrenci servisi kontrolden çıkarak şarampole devrilmişti. Kazada ortaokul öğrencisi Büşra Akın yaşamını yitirmiş, 18 öğrenci ve sürücü yaralanmıştı. Olay sonrası başlatılan idari ve adli soruşturmada, servis aracının ve sürücünün taşıma şartlarına uygun olmadığı, buna rağmen denetimlerden geçtiği tespit edilmişti. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Zonguldak, Güvenlik, 3-sayfa, Ulaşım, Kamu, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Zonguldak'ta Servis Kazasına Ceza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bombalı kargonun altından alacak-verecek meselesi çıktı Bombalı kargonun altından alacak-verecek meselesi çıktı
Hırsızlık suçundan aranan şahsın büfede yakalanma anı kamerada Hırsızlık suçundan aranan şahsın büfede yakalanma anı kamerada
Boykot listesinden çıkarılan Espressolab, CHP’nin mitingine kahve gönderdi iddiası Boykot listesinden çıkarılan Espressolab, CHP'nin mitingine kahve gönderdi iddiası
Trump, ilhak etmek istediği Grönland’a iki seçenek sundu Trump, ilhak etmek istediği Grönland'a iki seçenek sundu
Yasak aşk iddiasında adı geçen voleybolcu, “Telefonunuzdaki en ünlü kim“ sorusuna İmamoğlu yanıtını vermiş Yasak aşk iddiasında adı geçen voleybolcu, "Telefonunuzdaki en ünlü kim?" sorusuna İmamoğlu yanıtını vermiş
Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi’nde şampiyon olma ihtimali duyuruldu Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde şampiyon olma ihtimali duyuruldu

17:15
Voleybolcu Derya Çayırgan adli kontrolle serbest
Voleybolcu Derya Çayırgan adli kontrolle serbest
17:14
En düşük emekli maaşı 20 bin lira oluyor
En düşük emekli maaşı 20 bin lira oluyor
17:09
Galatasaray’ın Fofana’ya yaptığı teklif ortaya çıktı
Galatasaray'ın Fofana'ya yaptığı teklif ortaya çıktı
16:42
İstanbul’un göbeğinde kanlı hesaplaşma: 37 kurşun sıkıldı, 25 yaşındaki genç öldü
İstanbul'un göbeğinde kanlı hesaplaşma: 37 kurşun sıkıldı, 25 yaşındaki genç öldü
15:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplumun kanayan yarasına parmak bastı: Terörden daha zararlı boyutlara ulaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplumun kanayan yarasına parmak bastı: Terörden daha zararlı boyutlara ulaştı
15:48
Ufuk Özkan’dan kötü haber: Durumu çok ciddi
Ufuk Özkan'dan kötü haber: Durumu çok ciddi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2026 18:54:58. #7.11#
SON DAKİKA: Zonguldak'ta Servis Kazasına Ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.