Zonguldak'ta sis, görüş mesafesi 50 metreye düştü

Zonguldak Ereğli yolunda etkili olan sis görüş mesafesini 50 metreye kadar düşürdü.



Zonguldak'ta sabah saatlerinde etkili olan soğuk ve yağışlı hava gün boyunca devam etti. Zonguldak Ereğli yolunda yoğun sis etkili oldu. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 50 metreye kadar düşerken araç sürücüleri trafikte zaman zaman zor anlar yaşadı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre soğuk ve yağışlı havanın bu hafta boyunca süreceği öğrenildi. - ZONGULDAK