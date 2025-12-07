Zonguldak'ta Şofben Gazından Ölüm - Son Dakika
Zonguldak'ta Şofben Gazından Ölüm

07.12.2025 14:07
18 yaşındaki Şebnem Çetinkaya, banyoda sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybetti.

Zonguldak'ta polis memurunun 18 yaşındaki kızı, banyodaki şofbenden sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybetti. Genç kızın cenazesinde gözyaşları sel oldu.

Karadeniz Ereğli ilçesinde polis memuru Özcan Çetinkaya'nın 18 yaşındaki Şebnem Çetinkaya, babaannesinin Gülüç'teki evinde kaldığı sırada banyodaki tüplü şofbenden sızan gazdan zehirlenerek yaşamını yitirdi.

Olay, öğleden sonra Gülüç mevkiindeki evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; banyo yapmak için içeri giren Şebnem Çetinkaya, uzun süre dışarı çıkmayınca durumdan şüphelenen aile bireyleri kapıyı açarak içeri girdi. Genç kızın baygın halde yerde yattığını gören yakınları durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri yaklaşık bir saat boyunca Çetinkaya'yı hayata döndürmek için yoğun çaba sarf etti. İlk müdahalesinin ardından ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan genç kız, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Acı haberin ardından Çetinkaya ailesi ve mesai arkadaşları derin üzüntü yaşadı. Genç kız için Hatip Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Zonguldak Valisi Osman Hacı Bektaşoğlu, Zonguldak İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, çok sayıda polis memuru, kurum amiri ve vatandaşlar katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Şebnem Çetinkaya, dualarla şehir mezarlığında toprağa verildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

