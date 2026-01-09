Zonguldak\'ta Tarihi Eser Operasyonu

Zonguldak'ta düzenlenen operasyonda tarihi eser niteliği taşıyan objeler, dedektörler ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı unsurları, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu'na muhalefet ettikleri tespit edilen 3 şahsı takibe aldı. Şüphelilerin Kozlu ve Kilimli ilçelerindeki ev ve eklentilerine 8 Ocak günü eş zamanlı operasyon düzenlendi. Jandarma ekiplerince yapılan detaylı aramalarda; 8 adet sikke, 4 adet heykel, 1 adet tarihi demir çubuk ve 1 adet tarihi ibrik ele geçirildi. Ekipler ayrıca define arama faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen 5 adet muhtelif kazı malzemesi ile 4 adet dedektöre de el koydu. Aramalarda tarihi eserlerin yanı sıra 1 adet ruhsatsız tabanca ve şarjörü ile 2 adet ruhsatsız av tüfeği bulundu.

Olayla ilgili yakalanan 3 şüpheli ifade işlemleri sonrası serbest bırakıldı. - ZONGULDAK