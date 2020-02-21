Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama - Son Dakika

ZONGULDAK'ta, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanıp, gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden E.A. tutuklandı.
Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il dışından uyuşturucu temin edileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Polis, E.A., (24) T.B. (23) ve E.K.'yi (23) gözaltına aldı. Temin edecekleri uyuşturucuları üniversite çevresinde satacakları iddia edilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifade veren 3 şüpheli ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Şüphelilerden E.A. tutuklandı, 2 şüpheli ise serbest bırakıldı.