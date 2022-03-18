Zonguldak'ta yoğun kar altında anlamlı tören - Son Dakika
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Zonguldak'ta yoğun kar altında anlamlı tören

18.03.2022 20:11

Zonguldak'ta yoğun kar altında anlamlı tören Zonguldak'ta Çanakkale Zaferi'nin 107. yıldönümü dolayısıyla Şehitler Anıtı önünde tören düzenlendi.

Zonguldak'ta yoğun kar altında anlamlı tören

ZONGULDAK - Zonguldak'ta Çanakkale Zaferi'nin 107. yıldönümü dolayısıyla Şehitler Anıtı önünde tören düzenlendi. Yoğun kar yağışı altında gerçekleştirilen törende Şehitler Anıtı'na çelenk bırakılarak 107. yıl önce şehit düşenler anıldı.

Tören Şehitler Anıtı önünde gerçekleştirildi. Törene Vali Mustafa Tutulmaz'ın yanı sıra Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Yorulmaz, Muharip Gaziler Derneği Başkanı Necmettin Çantaş ve protokol üyeleri katıldı. Şehitler Anıtı önüne çelenk sunulmasının ardından tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile devam etti.

Dernek Başkanı Yorulmaz, "Tük Milleti, tarih boyunca ülkesinin bütünlüğü ve bağımsızlığını vede halkın hürriyeti için Çanakkale'de, Sakarya'da, Dumlupınar'da ve yurdun her köşesinde nice zaferlerle şehit vererek bütün dünyaya kendi gücünü ispatlamıştır" diye konuştu.

Şeref Defteri'ni imzalayan Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, "Tarihimizin en gurur veren diriliş destanı ve varoluş mücadelesi olan Çanakkale Zaferi'nin 107. yıldönümünü idrak ediyor; bu destanın ebediyete intikal etmiş tüm kahramanlarını minnet, gönül borcu ve rahmetle anıyoruz. Vatanımızın bağımsızlığı, özgürlüğü ve bütünlüğü uğrunda canını bir kez bile düşünmeden feda aziz şehitlerimizin, kahraman gazilerimizin, azmi inanç ve kararlılığı, cesareti ve manevi hatıralarını hiçbir zaman unutmayacak, milli birlik ve bütünlüğümüzün harcı olan Çanakkale Savaşı'nın eşsiz zaferi bizlere armağan eden o eşsiz ruhu her zaman yaşatacak ve yüreğimizde taşıyacağız" ifadelerine yer verdi.

Zonguldak'ta yoğun kar altında anlamlı tören
Zonguldak'ta yoğun kar altında anlamlı tören
Zonguldak'ta yoğun kar altında anlamlı tören

YORUMLAR
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Çanakkale, Zonguldak, Tören, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta yoğun kar altında anlamlı tören - Son Dakika


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