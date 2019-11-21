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Zonguldak'taki FETÖ/PDY davası

6 saat önce

Zonguldak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada yargılanan 22 sanığın duruşması görüldü.

Zonguldak'taki FETÖ/PDY davası, System.String[]

Zonguldak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada yargılanan 22 sanığın duruşması görüldü.

Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, bazı tutuksuz sanıklarla avukatları katıldı.


Savunma yapan sanıklar, haklarındaki suçlamaları reddederek beraatlerini istedi.


Mahkeme heyeti, istenen dijital materyallerle ilgili sonuçların beklenmesi ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 17 Aralık'a erteledi.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Zonguldak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 01:40 Kaynak: AA
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