Zonguldak'taki FETÖ/PDY davasında 15 eski akademisyenin yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

Zonguldak'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada Bülent Ecevit Üniversitesinde (BEÜ) görevliyken meslekten ihraç edilen 15 akademisyenin yargılanmasına devam edildi.

Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya bazı tutuksuz sanıklarla avukatları katıldı.



Mahkeme heyeti, incelenen dijital materyallerin imaj alma işlemleri devam ettiği, bazı tanıkların dinlenmesi ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 23 Haziran'a erteledi.



İddianameden



İddianamede, aralarında eski rektör yardımcısı ve dekanın da bulunduğu meslekten ihraç edilen 15 akademisyenin, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla 7 yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.