Zonguldak'tan kısa kısa

Ereğli Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı, ilçeye bağlı köy yollarında bitümlü sıcak asfalt kaplama, sıcak asfalt alım ve içme suyu sondaj yapım ihalelerinin tamamlandığını bildirdi.

Ereğli Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı, ilçeye bağlı köy yollarında bitümlü sıcak asfalt kaplama, sıcak asfalt alım ve içme suyu sondaj yapım ihalelerinin tamamlandığını bildirdi.

Birlikten yapılan açıklamada, geçtiğimiz günlerde kaymakamlık toplantı salonunda yapılan ihalelerin ardından kazanan firmaların belirlendiği ifade edildi.

Açıklamada, muhtelif köy yollarında bitümlü sıcak asfalt kaplama işi ile içme suyu sondaj yapım ihalelerini kazanan firmaların belli olduğu kaydedildi.

Zonguldak TSO ile Zonguldak BEÜ arasında protokol

Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ile Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) arasında oda üyeleri ve oda personelinin faydalanabileceği tezsiz yüksek lisans programlarına dair protokol imzalandığı bildirildi.

Zonguldak TSO Başkanı Metin Demir, yaptığı yazılı açıklamada, protokol kapsamında, Zonguldak BEÜ'ye bağlı Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde "İşletme İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans" ve "Uluslararası Ticaret Yönetimi İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans" eğitim programlarına oda yönetici, teknik ve idari personeli ile üyelerinin yanı sıra çalışanlarının başvurabileceği belirtildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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