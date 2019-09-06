Zonguldak'tan kısa kısa

Çaycuma Şehit Sacit Olcay Kabaklıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin, AB Erasmus Projeleri kapsamında Avrupa ülkelerine gideceği bildirildi.

Okul Müdürü Tekin Verim, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni eğitim-öğretim yılında "Tarımsal Üretim ve Hayvan Yetiştiriciliği Avrupa Stajı" projesi adı altında 24 öğrenci, 2 öğretmen ve 1 idarecinin "Avrupa Birliği Erasmus Plus Mesleki Eğitim" çalışmalarına katılmaya hak kazandığını söyledi.

Proje kapsamında, Veteriner Sağlığı öğrencilerinin 16-29 Şubat 2020'de Macaristan'a, Tarım alanı öğrencilerinin ise 8- 21 Mart 2020 tarihleri arasında 2 grup olarak Çek Cumhuriyeti'ne gideceğini ifade eden Verim, "Okulumuzdan 24 öğrenci yurt dışı staj faaliyetleri ile mesleki alanlarında Avrupa Birliği uygulamalarını yerinde görüp öğrenme şansı yakaladı." dedi.

Ensar Vakfından aşure dağıtımı

Ensar Vakfı Çaycuma Şube Başkanlığınca, Muharrem ayı dolayısıyla aşure etkinliği düzenledi.

Ensar Vakfı Başkanı Adem İnam, Merkez Yeni Cami önündeki programda, aşure etkinliğini gelenek haline getireceklerini belirterek, "Aşure paylaşmanın, dayanışmanın, birliğin ve sevginin ifadesi, bolluk ve bereketin simgesidir. Bizleri bu güzel etkinlikte yalnız bırakmayan tüm dostlarımıza teşekkür ederiz." dedi.



Yaklaşık bin kişilik aşurenin dağıtıldığı etkinliğe, Kaymakam Muharrem Coşgun, Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, Perşembe Belediye Başkanı İsmail İnam, sivil toplum kuruluş temsilcileri, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.