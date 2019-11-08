Zonguldak'tan kısa kısa

Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, dün Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un kenti ziyaretinden dolayı mutlu olduklarını bildirdi.

Alan, düzenlediği basın toplantısında, bakan Kurum'u 6 ay içerisinde kentte ikinci kez ağırladıklarını belirtti.

Limandaki sahil düzenlemesinin yanı sıra lavuar alanı ve millet bahçesi projelerine Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un önemli destekler verdiğini ifade eden Alan, "Bakanımız daha önce temelini attığımız cami inşaatını yerinde inceledi. Bakanımız kente müjdelerle geldi. Üç projenin tarihini açıkladı. Amacımız Zonguldak'ımıza verdiğimiz sözleri hızlı bir şekilde yerine getirmek. 7'den 77'ye bütün Zonguldak'ımızı hak ettiği yere getirebilmek adına çalışıyoruz. Artık koşmaya başladık. Bu saatten sonrada yorulmadan koşmaya devam edeceğiz. İnşallah 5 yıl içerisinde Zonguldak çok güzel yerlere gelecek." diye konuştu.

Alaplı'da organ bağışı standı



Alaplı ilçesinde, Alaplı Toplum Sağlığı Merkezince "3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası" nedeniyle doku ve organ bağışı standı açıldı.



Doku ve organ bağışı birim sorumlusu hemşire Ajlan Altıntaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Organ Bağışı Haftası nedeniyle hastane çalışanlarının ve hastaların bilgilendirildiğini ve broşür dağıttıklarını söyledi.

Stant açarak farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını anlatan Altıntaş, "Organ bağışı birimi olarak vatandaşlarımızın kafalarındaki soru işaretlerini gidermeye çalıştık. 18 yaşını geçmiş kişi hayatta iken kendi hür iradesiyle organlarını bağışlayabilir. Ancak, kişi yoğun bakıma düştüğünde yine de ailesinin izni gerekiyor. Yalnız Türkiye'de organ bağışı sayısı çok az. Maalesef organ yetmezliği nedeniyle çok faza kişi hayatını kaybetmekte. Umarım organ bağışı artar. Çünkü, organa çok fazla insanın ihtiyacı var." şeklinde konuştu.

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'ne doğru

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bektaş, mesajında, cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 81. yılında milletçe sevgi ve saygıyla andıklarını belirtti.

Bektaş, açıklamasında, şunları kaydetti:

"İşgal altında kalmış yurdumuzda pek çok olumsuzluk, yokluk ve imkansızlıklara rağmen bağımsız bir vatan sevdasıyla, asil milletimiz ve onun bağrından çıkan kahraman ordumuzun azim, inanç ve kararlılığıyla başlattığı zaferle taçlandırılan Kurtuluş Savaşı'nın ardından, Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Büyük Komutan, eşsiz devlet adamı Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yıl dönümünde bizlere düşen en önemli görev, birlik ve beraberlik ruhu içerisinde bizlere emanet ettiği cumhuriyeti sonsuza dek koruyup, kollamak, yükseltmek, hatırasına ve eserlerine sahip çıkmak, ülkemizi çağdaş medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak ve çok çalışarak yaşatmaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, yaşamı, fikirleri ve tarihe mal olmuş başarılarıyla tüm dünyanın takdir ve saygısını kazanan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, yakın silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi saygı ve şükranla anıyorum."