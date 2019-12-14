Zonguldak'tan kısa kısa - Son Dakika

AK Parti Zonguldak merkez ilçe delege seçimleri gerçekleştiriliyor.

Partililerin kullandığı oyların sonucunda merkez ilçede 290 delege belirlenecek.



İl Başkanı Zeki Tosun, gazetecilere yaptığı açıklamada, kasım ayından bugüne çalışmaların devam ettiğini belirtti.

"Aralık itibariyle il genelinde delege seçimlerini başlattık." diyen Tosun, şöyle konuştu:

"Merkez ilçemizin 19 mahallesinde delege seçimlerimizi tamamlayacağız. Elvanpazarcık, Beycuma ve Karaman'daki belde delege seçimlerimizi yaptık. Cumartesi günü itibariyle Ereğli ve Çaycuma ilçelerimizin köylerinde, Kilimli ilçemizin Çatalağzı ve Gelik beldelerinde delege seçimleri var. Delege seçimlerimiz 15 Aralık itibariyle bitecek ve delege seçimi süreci tamamlanmış olacak. Emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."

Gümeli tanıtım klibinin tanıtım etkinliği yapıldı

Alaplı ilçesinin Gümeli beldesinde oluşturulan Gümeli Çevre Platformu'nun, beldenin doğal güzelliklerine dikkati çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla hazırladığı "4115 Yıl Daha Gümeli" adı verilen klibin tanıtım etkinliği gerçekleştirildi.

Gümeli Çevre Platformu çatısı altında toplanan gençlerin stüdyo ortamında hazırladığı, Gümeli beldesinin doğal güzelliklerini ön plana çıkaran klip için Gümeli Orman Kooperatifi toplantı salonunda tanıtım etkinliği gerçekleştirildi.

17 yerel sanatçının düet yaptığı 6 dakikalık tanıtım klibinde Aşık Veysel'in "Benim sadık yarim kara topraktır" parçası Gümeli'den doğa manzaraları eşliğinde seslendirildi.



Gümeli Orman Kooperatifi Başkanı Şinasi Bilgen, etkinlikte yaptığı konuşmada, Gümeli'nin doğası korumaya çalıştıklarını kaydederek, "Bize buralar milyonlarca yıl öncesinden atalarımızdan yadigar kalmış. Biz millet olarak yaşadığımız doğaya sahip çıkarsak, bütün sorunları aşarız. Bizden sonraki nesillere yaşanacak bir memleket bırakırız diye hayal ediyorum. Kardeşlerim çok başarılı bir çalışmaya imza attılar. Duygulanmamak elde değil." dedi.

Klibin izlenmesinin ardından projeye emek verenlere protokol tarafından plaket verildi.