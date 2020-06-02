Zonguldak'tan kısa kısa - Son Dakika

Zonguldak'ta, Çaycuma Belediyesi tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kafe, restoran ve kıraathaneler dezenfekte edildi.

Yapılan uygulamadan işletmecilerin memnun olduğu öğrenildi.

Türk Kızılay Ereğli Şubesi'nden 681 kişiye yardım

Türk Kızılay Ereğli Şubesi tarafından pandemi döneminde 681 kişiye 400'er lira olmak üzere toplam 272 bin 400 lira nakdi yardımda bulunuldu.

Kaymakam İsmail Çorumluoğlu ve AK Parti Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır'ın, Türk Kızılay Ereğli Şube Başkanlığı ziyaretinde konuşan Şube Başkanı Yaşar Ciğer, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadelede Türk Kızılayın her noktaya yetiştiğini söyledi.

Pandemi döneminde 681 kişiye 400'er lira olmak üzere toplamda 272 bin 400 lira nakdi yardımda bulunduklarını anlatan Ciğer, "Yaklaşık bin aileye de gıda yardımında bulunduk. Bu, Kızılayın şube döneminde 9 bin lirayı geçmeyen bütçesi bu yıl 400 bin liraya kadar yükseldi." dedi.

Kaymakam Çorumluoğlu ve İlçe Başkanı Çakır, şube yöneticilerini çalışmalarından ötürü kutladı, Kızılay Kan Merkezi aracında kan bağışında bulundu.