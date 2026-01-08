Zor Günler: Hatayspor ve Adana Demirspor'un 1. Lig Çilesi - Son Dakika
Zor Günler: Hatayspor ve Adana Demirspor'un 1. Lig Çilesi

08.01.2026 12:17
Trendyol 1. Lig'de Hatayspor ve Adana Demirspor, galibiyet alamadan zor günler geçiriyor.

MEHMET BAYRAK/YAKUP SAĞLAM - Trendyol Süper Lig'e geçen sezon veda eden Hatayspor ile Adana Demirspor, Trendyol 1. Lig'in ilk yarısındaki 19 maçta galibiyet alamadı.

Hatayspor, 2019-20 sezonunda 1. Lig'i şampiyonlukla tamamlayıp adını Süper Lig'e yazdırdı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremler ve FIFA'nın transfer yasağı nedeniyle zor günler geçiren Hatay ekibi, 2024-25 dönemini 26 puanla 18. tamamlayıp Süper Lig'deki 5 sezonluk macerasını noktaladı.

Trendyol 1. Lig'e dönen bordo-beyazlı takım, çıktığı 19 maçta aldığı 6 beraberlik ve 13 mağlubiyet sonucu topladığı 6 puanla sezonun ilk yarısını 19. bitirdi.

Transfer yapamadığı için yoluna altyapıdan futbolcularla devam eden Hatayspor, ikinci yarının ilk maçında 11 Ocak'ta deplasmanda Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile mücadele edecek.

Hatayspor, rakibi karşısında bu sezonki ilk galibiyeti arayacak.

Adana Demirspor, Avrupa Konferans Ligi maçları sonrası toparlanamadı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, 2020-21 sezonunda 1. Lig'de şampiyon olarak Süper Lig'e yükseldi.

Süper Lig'de 4 sezon geçiren Adana ekibi, en iyi performansını gösterdiği 2022-23 sezonunda ligi 4. bitirip Avrupa Konferans Ligi elemelerinde mücadele etme hakkı kazandı.

Eleme turlarında Romanya ekibi CFR Cluj ile Hırvat temsilcisi Osijek'i saf dışı bırakan mavi-lacivertli takım, play-off turunda Belçika temsilcisi Genk'e elenerek Avrupa defterini kapattı.

Ligin 2023-24 sezonunu 44 puanla 12. tamamlayan Adana Demirspor, 2024-25 döneminde istediği sonuçları alamadı. FIFA'nın 12 puan silme cezası sonucunda sezonu 2 puanla 19. tamamlayan Adana ekibi, Süper Lig'e veda etti.

Mavi-lacivertli takım, 1. Lig'deki 19 maçta 2 beraberlik, 17 mağlubiyet ve FIFA'nın 30 puan silme cezası nedeniyle -28 puanla 20. sıraya "demir" attı.

Adana ekibi, ligin ikinci yarısındaki ilk maçında 10 Ocak'ta sahasında Esenler Erokspor'u yenerek galibiyet hasretine son vermek istiyor.

Kaynak: AA

