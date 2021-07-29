Zorlu Enerji'den İTÜ güneş arabası ve elektrikli araç takımına "altın sponsor" desteği

Zorlu Enerji'nin İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) bünyesinde, elektrikli araç teknolojilerini geliştirme amacıyla kurulan İTÜ Electric Vehicle (Elektrikli Araç) ve İTÜ Güneş Arabası (İTÜ ARIBA) ekiplerine uluslararası ve yerel yarışmalarda altın sponsor olarak destek verildiği bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Zorlu Enerji, enerji verimliliği üzerine uluslararası prestijli yarışmalardan olan Shell-Eco Marathon 2021'de Londra'da Avrupa şampiyonu olmayı ve Teknofest 2021'de kendi kategorisinde birincilik elde etmeyi hedefleyen İTÜ Elektrikli Araç takımına altın sponsor oldu.

Şirket ayrıca, Belçika'da düzenlenen European Solar Challenge ve Avustralya'da düzenlenen dünyanın en prestijli güneş enerjili araba yarışması World Solar Challenge'ta derece elde etmeyi hedefleyen İTÜ ARIBA ekibini de altın sponsorluk kategorisinde destekleyecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İTÜ Electric Vehicle Ekibi Akademik Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Derya Ahmet Kocabaş, prestijli ve sektöründe öncü firmalarla çalışmayı tercih ettiklerini belirterek, "Bize yapılan desteğin miktarından çok, tüm taraflara sağladığı faydaya, getirdiği iş birliklerine ve bizim destekçimize neler sağlayabileceğimize odaklanıyoruz." ifadesini kullandı.